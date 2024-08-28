二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前與前員工蘿拉因AB合約事件撕破臉，蘿拉利用與廠商間的「AB合約」詐財，非法獲利高達8位數。事件曝光後，蘿拉被切割並解雇。近日，蔡阿嘎與老婆二伯登上天后闆妹的Podcast節目，再次提起事件，透露事件爆發後，兩人遲遲沒有收到蘿拉的道歉，讓他們非常心寒，後來直到確定要上法庭，蘿拉才致歉。

▲蔡阿嘎、二伯近日登上許多節目，都有談到與前員工的糾紛。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

二伯在天后闆妹Podcast節目《闆妹紅什麼》中透露，蘿拉直到雙方即將登上法庭對簿公堂，才首次道歉，這讓不得不懷疑對方道歉只是為了表現出「犯後態度良好」的樣子。她還無奈透露，這件事之後，她在應徵員工時有陰影，笑稱連跟蘿拉「同一個星座」的人，也讓她感到不安，變得不太信任人，一旁蔡阿嘎也趕緊緩頰，表示不能一竿子打翻一船人。

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▲天后闆妹也曾向蔡阿嘎提出合作邀約，當時就發現蘿拉態度很差。（圖／翻攝自天后闆妹Instagram）

此外，天后闆妹在節目中回憶，3、4年前曾試圖與蔡阿嘎合作，當時與蘿拉接洽時感受到對方態度冷漠，形容「很跩，不知道在囂張什麼」，直到AB合約事件曝光以後，才恍然大悟。節目中，二伯還脫口爆料稱蘿拉曾在中國從事詐騙活動，這番話一出，讓現場所有人嚇壞，蔡阿嘎則趕緊補充表示，官司結束前都要遵循無罪推定原則。