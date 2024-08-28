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《失樂園》已逝名導捧紅黑木瞳！　「遺孀將來台」回顧經典電影

記者黃庠棻／台北報導

森田芳光回顧展在高雄展出反應熱烈，結束之後，由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會台北事務所主辦的「彷彿．森田芳光 經典回顧影展」，將於本週五（30日）於光點台北、光點華山正式開展，其中包含影迷熟知的《失樂園》、《家族遊戲》之外，更有多部早期難見之作《藍色假期》、《我的夏日旅行》、《其後》等。

▲彷彿．森田芳光 經典回顧影展。（圖／光點台北提供）

▲彷彿．森田芳光 經典回顧影展將展開。（圖／光點台北提供）

導演森田芳光以鮮明的電影風格於1980年代嶄露頭角，作品跨越了多種題材，包括喜劇、愛情、社會寫實等類型。《家族遊戲》中打破傳統的敘事手法，以黑色幽默的方式探討教育、家庭關係和社會壓力的議題，為森田芳光最具代表性的作品之一，也確立了在日本影壇的重要地位。

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▲彷彿．森田芳光 經典回顧影展。（圖／光點台北提供）

▲《家族遊戲》劇照。（圖／光點台北提供）

而有文學改編大師之稱的森田芳光，透過對文字的獨特見解，用電影語言賦予故事新的生命，《其後》、《失樂園》以及《宛如阿修羅》更成為日本電影史上的不朽佳作。

▲《其後》劇照。（圖／光點台北提供）

▲《其後》劇照。（圖／光點台北提供）

在電影《其後》裡，以森田芳光精緻細膩的影像，重新詮釋大文豪夏目漱石對人性深刻的刻劃；改編自渡邊淳一的同名小說《失樂園》，由黑木瞳與役所廣司領銜主演，講述了一段禁忌且悲劇性的婚外情，不僅在當年創下票房佳績，黑木瞳更以本片獲得電影學院影后的肯定。

▲彷彿．森田芳光 經典回顧影展。（圖／光點台北提供）

▲《失樂園》劇照。（圖／光點台北提供）

以日本國民作家向田邦子的顛峰之作《宛如阿修羅》作為原著基底，描述家庭關係中的愛恨情仇和人性的多重面貌，華麗的演員陣容在當時也帶起了話題，女星大竹忍、黑木瞳、深津繪里及深田恭子攜手大飆演技，揣摩出女性間的自然互動。

▲彷彿．森田芳光 經典回顧影展。（圖／光點台北提供）

▲《宛如阿修羅》劇照/。（圖／光點台北提供）

「彷彿．森田芳光 經典回顧影展」為期兩週的放映，期間也規劃了一系列的映後座談及大師講堂，森田芳光遺孀兼製片三澤和子將特別來台，與影迷面對面分享創作理念和拍攝花絮。而本屆影展更製作由日本插畫家Aya Hasegawa繪製的限量束口袋，並開放影迷在放映期間8/30至9/12止，踴躍參與電影集章活動。無論是首次接觸森田芳光作品的觀眾，還是多年來追隨他電影之路的影迷，這次影展都將帶來一次豐富且難忘的觀影體驗。

▲彷彿．森田芳光 經典回顧影展。（圖／光點台北提供）

▲日本插畫家Aya Hasegawa繪製的限量束口袋。（圖／光點台北提供）

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