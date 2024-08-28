粉絲準備搶票！陶喆相隔10年「4度攻蛋」：我回來了

記者許逸群／台北報導

4度攻蛋！陶喆2024年啟動全新世界巡迴演唱會「Soul Power II」，從3月開跑至今，其中讓粉絲們引頸期盼的台北站日期，也終於在今（28日）正式曝光！確定將於11月9日（六）在台北小巨蛋正式開唱。這是陶喆睽違10個年頭、第4度站上這個極具指標意義的舞台。

▲▼陶喆相隔10年「4度攻蛋」。（圖／偉大文化提供）

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2003年《Soul Power》是作為陶喆音樂生涯第一場個人演唱會，睽違21年，他正式啟動《Soul Power II 世界巡迴演唱會》。對陶喆來說，並非當年演唱會的重製版或升級版，而是在走過這些年的音樂旅程，以找回現場演唱會的「音樂本位」和「靈魂本質」為初衷，打造一場呈現給這個時代的演唱會。

▲陶喆將再度站上小巨蛋開唱。（圖／偉大文化提供）

11月將唱回最熟悉的城市，台北小巨蛋與陶喆有深深的緣分。陶喆難掩興奮之情開心直呼：「台北，我帶著Soul Power II回來了！想當年Soul Power誕生時，還沒有台北小巨蛋。而上一次在小巨蛋開唱也已經相隔10年了，這是一個對我來說意義非凡的地方，同時也非常想念大家！」

陶喆相當寵愛歌迷，每場都精心選出不同歌曲作為彩蛋，對於演出高度要求的他。這次台北站將祭出升級版的視聽覺饗宴，硬體上將會打造延伸舞台能與粉絲們更近距離的互動、LED影像與視訊燈光也會更新，至於歌單也會為粉絲精心編排專屬台北站內容。