郭富城鬆口「12月台北見」！　58歲天王放話：沒想過要退休

記者蔡琛儀／台北報導

郭富城全新巡演「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站」自8/13紅磡體育館開唱以來，以魔幻方塊凱旋門造型舞台、巨翼LED多角度視覺效果及大膽突破的前衛造型衝擊全球粉絲，共帶來13場精彩演出。昨（27日）迎來香港紅磡最終場，郭富城更在尾聲驚喜宣布，即將在12月登上台北小巨蛋開唱的好消息。

▲郭富城昨晚在香港紅館開唱。（圖／小美工作室提供）

這次為了全新巡演香港首站的演出，郭富城再度發揮「舞台王者」本領，團隊特別砸下重金打造立體多元舞台，當中巨翼LED舞台多角度立體展現 ，衝擊視覺特效震撼全場，其中一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」猶如一個點題式的魔幻出口，搭配多重視覺特效，更令人目眩神迷掀起話題熱潮，也讓歌迷更加期待台北場的到來。

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此外，郭富城在這次全新巡演的香港場上，也驚喜地把自己近年的畫畫愛好搬上舞台，現場憑歌作畫，和歌迷分享。此外，他更一連載歌載舞獻唱多首經典，從動感的〈無忌〉、歌劇式的〈國王的新歌〉，之後再以卡邦式形態表演〈失憶諒解備忘錄〉，還加了一段踢踏舞表演，再現舞王風範。

▲▼郭富城12月將來台開唱。（圖／小美工作室提供）

而他為了紀念踏入紅館30週年，郭富城特別為歌迷作了一曲〈您〉，感激歌迷一路支持，現場更以翼的形式升出30幅「您」字，每幅代表一年，非常有心思；58歲的他也在香港紅磡演唱會上更答謝歌迷多年支持：「謝謝歌迷30年來一直的支持，我熱愛工作、熱愛舞台，當下沒有想過退休！因為自己還有很多夢想要實現，相信歌迷會一直支持自己！」