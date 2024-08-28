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台灣人為何執著江蕙復出？他對比日傳奇女星：讓她好好過日子　網掀戰

記者田暐瑋／綜合報導

江蕙在淡出樂壇長達9年後，27日驚喜宣布重返歌壇，消息一出即引發全台粉絲熱烈討論，不過早在5天前，就有網友在PTT發問「為什麼台灣人那麼執著要江蕙復出？」更拿出日本傳奇女星山口百惠當例子，引起網友熱烈討論。

▲ 第17場江蕙演唱會-慶功（圖／記者黃克翔攝）

▲江蕙確定復出。（圖／記者黃克翔攝）

江蕙是否復出最近成為熱門話題，直到27日官宣確定登上國慶晚會舞台，不過22日就有網友在PTT好奇為什麼大家執著要江蕙復出，「人家都引退了，就讓她好好過日子不就得了，而且人家也唱了一輩子的歌了。」更拿出山口百惠舉例：「這就好比現在小池百合子要求山口百惠復出一樣，並且要她在東京巨蛋開演唱會一樣。日本人都沒有那麼執著要山口百惠復出，那為什麼台灣人那麼執著要江蕙復出？」

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原PO指出，日本人很尊重山口百惠引退，「如果山口百惠真的復出但是唱得很糟糕，那還不是會被噓。」但有人指出，江蕙與山口百惠的情況不完全相同，「你跟我說 台語歌誰唱的比他好」、「江對演唱很要求完美」，希望江蕙的好歌聲可以再讓大家聽到。

▲原PO好奇為何台灣人執著江蕙復出。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇為何台灣人執著江蕙復出。（圖／翻攝自PTT）

江蕙封麥9年後，終於點頭復出，確定將登上今年10月5日的國慶晚會演唱，震撼全台，寬宏藝術今發出聲明，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！」謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量，相關演出將委由寬宏藝術籌劃執行。至於國慶晚會細節，台北市觀傳局說，將會開放一般民眾索票，人數目前尚在規劃中，預計9月下旬辦理記者會公布細節。
 

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