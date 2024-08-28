《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

▲8/25，16：15，熱戀中的李杏（右）與劉珞亦（左）從李家走出而且狀態親暱；本刊連續拍到劉珞亦結束一天行程後回李杏家。

圖文／鏡週刊

温昇豪擔任製作人的《整外春秋》一劇一波多折，除了曾因資金問題停拍之外，其中頗大的變動還有女主角從李杏與鍾瑶，變成了張榕容與安心亞。當時有傳因為温昇豪與李杏先前合作《茶金》的要好關係，已經悄悄產生變化，才會導致如此結果，雖然一干人都否認到底。

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上述新聞大概是今年4月的事，本刊當時獨家報導中，還有「（温昇豪、李杏）兩人交情生變之際，李杏也有了新歡，情感空窗多年的她，近期拍戲時不經意透露男友會接送，整個人也是喜上眉梢」的字句。如今再有消息，所謂的新歡就是《法律白話文運動》的劉珞亦。

▲8/25，16：17，李杏（左）與劉珞亦（右）小資搭捷運約會，有牽手的甜蜜情侶舉動。



8月25日下午4點左右，李杏和劉珞亦兩人一起從李杏家走出來，往捷運站的方向前進；準備過馬路時，劉珞亦主動牽起李杏的手，亦步亦趨的進站搭車，目的地是百貨公司的平價服飾品牌。劉珞亦挑選時，李杏在旁陪逛，不時也會給予意見討論穿搭。

▲8/25，16：19，為了熟悉捷運，李杏（右）與劉珞亦（左）還一起研究了一下路線圖，每刻都黏一起。



▲8/25，16：59，李杏（左）與劉珞亦（右）前去百貨公司平價快時尚品牌挑選單品。



▲8/25，17：07，李杏（右）與劉珞亦（左）逛著逛到設計師品牌，但只是眼睛看看而已。



▲8/25，17：26，不知是否真癢還是恩愛，李杏（左）把手伸進劉珞亦（右）的衣服裡給他抓抓。



平價逛完換逛設計師品牌時，李杏和劉珞亦看看而已沒買。走著走著，有幕畫面劉珞亦大概是皮在癢，李杏見狀直接伸手進劉珞亦的衣服內幫他抓背，相當貼心。壓馬路行程後，李杏和劉珞亦又和一對男女友人碰頭聚餐，聊完盡興之後一起回家。



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