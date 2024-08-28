ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許光漢服兵役密謀1年！入伍前拚工作內幕曝…蔡旻佑接空窗期資源

【獨家】【當兵數饅頭】蔡旻佑接收空窗期資源　許光漢服兵役密謀1年

▲許光漢無預警入伍讓粉絲震驚，但其實他已籌備一年多為演藝事業安排。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

許光漢突然入伍服役，在33歲的年紀盡國民義務，因事前毫無消息，令許多粉絲訝異。但據業內消息指出，其實許光漢早在一年前就為了當兵做準備，拚命拍戲並押好時程，讓他在服役期間都還是有作品曝光；而同門師弟蔡旻佑則在此空窗期接收許光漢資源，前進中國大陸發展，不浪費任何機會。

許光漢作為台灣近期躍升國際的門面男星，過去一年忙著在日、韓和中國大陸之間當空中飛人，也赴歐洲出席時裝週，前陣子回到台灣，又頻頻出席戲劇記者會、代言活動等，被媒體稱是「還工作債」。如此忙碌，原來他全是為了不讓正躍起的聲勢，因服兵役而中斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【當兵數饅頭】蔡旻佑接收空窗期資源　許光漢服兵役密謀1年

▲許光漢選在主演的《正港分局》播出前從軍，還可維持曝光度。（圖／Netflix提供）

已入伍　預錄影片宣傳

其實之前有人找許光漢工作，就被告知檔期必須排在一年後，許多人都歸因許光漢太紅、檔期太滿，後來才知道是因為他要當兵一年。

可能因為很長時間會無法公開出現，所以許光漢在Netflix台劇《正港分局》的媒體茶敘、粉絲見面會，都抽空親自出席，直到首映會才透過預錄影片和粉絲打招呼，其實當時他就已經入伍，只是在前幾次的曝光，許光漢都守口如瓶，全然不透露之後的規劃。

【獨家】【當兵數饅頭】蔡旻佑接收空窗期資源　許光漢服兵役密謀1年

▲許光漢在中國大陸有高人氣，主演電影《你的婚禮》拚出亮眼票房。（圖／翻攝自時光網微博）

此外，包括Disney+韓劇《無路可走：輪盤賭》等，都挑在許光漢入伍前後播出，而之後也還有幾部作品要推出，透過這些累積作品的慢慢曝光，據悉，許光漢連退伍後的工作都已經排滿，粉絲不用擔心看不到他。

經紀公司為了不讓許光漢當兵的事件太受關注，選擇低調再低調，直到遭同期入伍的阿兵哥爆料，消息才見光。有跟他一起受訓的網友稱，許光漢胃口很好，甚至補不到飯食，還有點不開心。

遭外流　當兵日記片段

而社群上流傳的各種許光漢當兵日記片段，也讓他想低調都難。照現行我國規定，依照許光漢的年紀，必須得服一年的替代役，之前遲遲不當兵，是以保留學籍的方式，合法地延遲入伍。

在許光漢暫時休息之際，同門師弟蔡旻佑則有了更多曝光空間，畢竟之前許光漢真的太紅，公司也無暇處理其他藝人，如今能藉由許光漢在對岸的知名度，順勢將蔡旻佑拉進《披荊斬棘的哥哥》演出，節目上許光漢特別錄製語音為蔡旻佑加油，用心拉抬、共享資源，至於蔡旻佑能夠發展到什麼程度，還是得看個人造化了。

【獨家】【當兵數饅頭】蔡旻佑接收空窗期資源　許光漢服兵役密謀1年

▲許光漢（左）和蔡旻佑（右）是同門，在許光漢當兵後，由蔡旻佑接力演藝資源。（圖／翻攝自蔡旻佑臉書）

【獨家】【當兵數饅頭】蔡旻佑接收空窗期資源　許光漢服兵役密謀1年

▲蔡旻佑（中）和林志玲老公Akira（左）同登陸綜《披荊斬棘的哥哥》。（圖／翻攝自蔡旻佑微博）


更多鏡週刊報導
【當兵數饅頭】不只許光漢盡義務　鄭元暢曾分發海巡「全副武裝查私菸」
【獨家】【遠距照放閃】首當監製忙奔走　林依晨甜蜜約會遠距尪
【獨家】【欠一個婚禮】寵妻狂魔再出招　蕭敬騰10月辦豪華婚宴

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

推薦閱讀

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

徐藝洋4月才答應黃子韜求婚　爆「在美國做產檢」網：難怪急公開

徐藝洋4月才答應黃子韜求婚　爆「在美國做產檢」網：難怪急公開

劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚

劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚

《茶金》李杏「這是我男友」認愛小8歲總監！半同居被拍…友揭交往細節

《茶金》李杏「這是我男友」認愛小8歲總監！半同居被拍…友揭交往細節

棒棒堂確定合體！「背後金主給800萬」　隔18年復出第一砲新工作曝光

棒棒堂確定合體！「背後金主給800萬」　隔18年復出第一砲新工作曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

徐藝洋4月才答應黃子韜求婚　爆「在美國做產檢」網：難怪急公開

劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Lovelyz出道10周年「將再次相聚」！　新歌巡演計畫時間點曝光
  2. 徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高
  3. 劉謙罹肺腺癌！醫揭症狀「常被誤認是感冒」　8種人快檢查
  4. 海關狗狗在面前坐下！八點檔女星茵芙「被帶進小房間搜身」吐陰影
  5. 劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯
  6. 48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶
  7. 台灣人為何執著江蕙復出？他對比日傳奇女星：讓她好好過日子　網掀戰
  8. 73歲劉曉慶爆4度離婚！掰了富豪「擁8男友」《瑯琊榜》女星說溜嘴
  9. 劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚
  10. 小孟老師／8月28日星座運勢　小編貴人是天秤！你們在哪？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366