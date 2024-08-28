許光漢服兵役密謀1年！入伍前拚工作內幕曝…蔡旻佑接空窗期資源

▲許光漢無預警入伍讓粉絲震驚，但其實他已籌備一年多為演藝事業安排。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

許光漢突然入伍服役，在33歲的年紀盡國民義務，因事前毫無消息，令許多粉絲訝異。但據業內消息指出，其實許光漢早在一年前就為了當兵做準備，拚命拍戲並押好時程，讓他在服役期間都還是有作品曝光；而同門師弟蔡旻佑則在此空窗期接收許光漢資源，前進中國大陸發展，不浪費任何機會。

許光漢作為台灣近期躍升國際的門面男星，過去一年忙著在日、韓和中國大陸之間當空中飛人，也赴歐洲出席時裝週，前陣子回到台灣，又頻頻出席戲劇記者會、代言活動等，被媒體稱是「還工作債」。如此忙碌，原來他全是為了不讓正躍起的聲勢，因服兵役而中斷。

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▲許光漢選在主演的《正港分局》播出前從軍，還可維持曝光度。（圖／Netflix提供）

已入伍 預錄影片宣傳

其實之前有人找許光漢工作，就被告知檔期必須排在一年後，許多人都歸因許光漢太紅、檔期太滿，後來才知道是因為他要當兵一年。

可能因為很長時間會無法公開出現，所以許光漢在Netflix台劇《正港分局》的媒體茶敘、粉絲見面會，都抽空親自出席，直到首映會才透過預錄影片和粉絲打招呼，其實當時他就已經入伍，只是在前幾次的曝光，許光漢都守口如瓶，全然不透露之後的規劃。

▲許光漢在中國大陸有高人氣，主演電影《你的婚禮》拚出亮眼票房。（圖／翻攝自時光網微博）

此外，包括Disney+韓劇《無路可走：輪盤賭》等，都挑在許光漢入伍前後播出，而之後也還有幾部作品要推出，透過這些累積作品的慢慢曝光，據悉，許光漢連退伍後的工作都已經排滿，粉絲不用擔心看不到他。

經紀公司為了不讓許光漢當兵的事件太受關注，選擇低調再低調，直到遭同期入伍的阿兵哥爆料，消息才見光。有跟他一起受訓的網友稱，許光漢胃口很好，甚至補不到飯食，還有點不開心。

遭外流 當兵日記片段

而社群上流傳的各種許光漢當兵日記片段，也讓他想低調都難。照現行我國規定，依照許光漢的年紀，必須得服一年的替代役，之前遲遲不當兵，是以保留學籍的方式，合法地延遲入伍。

在許光漢暫時休息之際，同門師弟蔡旻佑則有了更多曝光空間，畢竟之前許光漢真的太紅，公司也無暇處理其他藝人，如今能藉由許光漢在對岸的知名度，順勢將蔡旻佑拉進《披荊斬棘的哥哥》演出，節目上許光漢特別錄製語音為蔡旻佑加油，用心拉抬、共享資源，至於蔡旻佑能夠發展到什麼程度，還是得看個人造化了。

▲許光漢（左）和蔡旻佑（右）是同門，在許光漢當兵後，由蔡旻佑接力演藝資源。（圖／翻攝自蔡旻佑臉書）

▲蔡旻佑（中）和林志玲老公Akira（左）同登陸綜《披荊斬棘的哥哥》。（圖／翻攝自蔡旻佑微博）





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