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閔熙珍無預警被卸ADOR代表職！　控公司「違反契約」二度大戰HYBE

記者蔡宜芳／綜合報導

閔熙珍是南韓人氣女團NewJeans的製作人兼ADOR代表董事，她在4月和母公司HYBE開戰，雙方目前還在打官司。然而，HYBE娛樂突在27日宣佈更換ADOR代表董事，雖強調閔熙珍仍負責NewJeans的製作，但閔熙珍卻出面反駁「沒經過同意」。

▲▼NewJeans 閔熙珍。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans、YouTube／엠빅뉴스）

▲閔熙珍成功打造NewJeans。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans、YouTube／엠빅뉴스）

綜合韓媒報導，HYBE旗下子公司ADOR在聲明中指出，公司於27日召開董事會，選任公司內部董事金周永（音譯）為新任代表董事，而金周永在人事管理領域擁有豐富的經驗，她將負責ADOR的組織穩定化和內部整頓工作。據悉，金周永是在今年5月由HYBE推薦上任ADOR內部董事。

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ADOR也表示，閔熙珍接下來仍會繼續擔任內部董事，並負責NewJeans的製作工作，「ADOR內部的組織將進行製作和經營的分離，這是其他所有廠牌一直以來適用的多廠牌運營原則，但過去ADOR一直是例外，同時掌管製作和經營。此次人事調整和組織整頓旨在進一步支持NewJeans的成長與獲得更大的成功。」

▲▼閔熙珍。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

▲ADOR 27日宣佈閔熙珍卸下代表董事一職。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

據了解，ADOR在上周末發出召開董事會的通知，閔熙珍透過電話參加了會議。目前ADOR的董事會由HYBE派出的三名人員和閔熙珍組成，這意味著可以透過投票隨時解職。然而，考慮到法院在今年5月30日批准了閔熙珍限制HYBE股東表決權的申請，雙方可能對此產生不同的解讀。

對此，閔熙珍向《韓國日報》表示，一切決定都是與她意願無關的情況下進行，「單方面決議解除了我的代表董事職務，這嚴重違反股東間的契約。」她還強調，有關繼續負責NewJeans製作的說法並未經協商，公司也只是單方面通知。

▲▼閔熙珍。（圖／路透社）

▲閔熙珍仍在與HYBE打官司。（圖／路透社）

而ADOR則回應說，董事會從議案通知到表決處理，都依法進行，完全遵循商法和章程規定的程序。在閔熙珍透過視訊參加的情況下，經過充分討論後，他們做出了為ADOR和NewJeans的未來最優選擇。

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HYBE, 閔熙珍, NewJeans

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