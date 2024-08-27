不是精選輯！綠洲合唱團宣佈重組　「諾爾和解連恩」巡演2025開跑

記者蔡宜芳／綜合報導

英國搖滾天團「綠洲合唱團（Oasis）」在2009年因諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）與弟弟連恩（Liam Gallagher）兄弟鬩牆，宣佈解散。沒想到，他們竟於27日證實將重組回歸樂團，同時發表了巡演場次，消息令樂迷振奮！

▲綠洲合唱團當年突然解散，一直是許多搖滾迷心中的遺憾。（圖／翻攝自X／oasis）

綠洲合唱團解散15年來，蓋勒格兄弟從「打死不再見面」，到近年態度軟化、願意提到對方，讓許多樂迷都期待他們能夠和解。就在日前，綠洲合唱團官方帳號突然發出一則預告，暗示會在8月27日早上8點（英國時間）有重大消息要宣佈，而諾爾、連恩也都分別PO文，後者更表示：「我從來都不喜歡『前』這個詞。」

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▲▼蓋勒格兄弟近年軟化敵對態度。（圖／翻攝自X／oasis、liamgallagher）

而綠洲合唱團在27日也終於宣佈重組消息，並預告將從明年7月至8月舉辦巡迴演唱會，一共五座城市、十四個場次。此外，綠洲合唱團宣佈重組的日期，正好臨近他們發行首張專輯《Definitely Maybe》三十周年，富含意義的回歸消息讓大票樂迷都感動直說「沒想到有這天」、「這次不是精選輯了」。

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised. pic.twitter.com/FaELtNlVMh — Oasis (@oasis) August 27, 2024



此前，蓋勒格兄弟於2009年的巴黎演唱會前，因為發生爭執，無預警取消演出；與此同時，哥哥諾爾宣佈退團，當時他直白表示「我無法再與連恩共事了」，綠洲合唱團也因此解散。

而連恩在2018年接受採訪時表示，綠洲合唱團之所以無法重組，是因為嫂子莎拉（Sara MacDonald）在妨礙。他透露哥哥其實很想重組樂團，心中也跨過了當年的坎，只是嫂子不願意。