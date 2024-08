不是精選輯！綠洲合唱團宣佈重組　「諾爾和解連恩」巡演2025開跑

記者蔡宜芳/綜合報導

英國搖滾天團「綠洲合唱團(Oasis)」在2009年因諾爾蓋勒格(Noel Gallagher)與弟弟連恩(Liam Gallagher)兄弟鬩牆,宣佈解散。沒想到,他們竟於27日證實將重組回歸樂團,同時發表了巡演場次,消息令樂迷振奮!

▲綠洲合唱團當年突然解散,一直是許多搖滾迷心中的遺憾。(圖/翻攝自X/oasis)

綠洲合唱團解散15年來,蓋勒格兄弟從「打死不再見面」,到近年態度軟化、願意提到對方,讓許多樂迷都期待他們能夠和解。就在日前,綠洲合唱團官方帳號突然發出一則預告,暗示會在8月27日早上8點(英國時間)有重大消息要宣佈,而諾爾、連恩也都分別PO文,後者更表示:「我從來都不喜歡『前』這個詞。」

▲▼蓋勒格兄弟近年軟化敵對態度。(圖/翻攝自X/oasis、liamgallagher)

而綠洲合唱團在27日也終於宣佈重組消息,並預告將從明年7月至8月舉辦巡迴演唱會,一共五座城市、十四個場次。此外,綠洲合唱團宣佈重組的日期,正好臨近他們發行首張專輯《Definitely Maybe》三十周年,富含意義的回歸消息讓大票樂迷都感動直說「沒想到有這天」、「這次不是精選輯了」。

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised. pic.twitter.com/FaELtNlVMh