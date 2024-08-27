短今遇男鄰居「裸身曬衣大聲唱歌」！　發文求解：該走出去嚇他嗎？

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享日常，今（27）日她就在Threads發文透露，遇到男鄰居裸上身曬衣服，還放著超大聲的音樂，讓她深感困擾，因此向網友尋求解決此情形的方法，「應該走出去陽台假裝曬衣服嚇他一個措手不及嗎？」

▲短今是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今表示，住在她家對面的男鄰居邊晾衣服邊大聲唱歌，讓她一度想要走出陽台，假裝自己也在曬衣服，藉此嚇對方一個措手不及，讓鄰居意識到自己行為的突兀性。然而，她也在考慮是否有其他更妥當的方式來請求對方保持安靜，避免影響到周圍鄰居的生活質量。

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▲短今發文透露遇到男鄰居裸上身。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛給予短今建議，「大聲唱歌把他嚇到縮回去」、「要裸身出去才能嚇到他」、「晚上10點後能直接報警，白天就難囉！」不過也有部分網友持相反看法，認為對方應該不會被短今嚇到，反而可能會因為知道鄰居是她而暗自竊喜，「會引來不必要的騷擾」、「這樣他會覺得當妳鄰居很幸福」，紛紛建議她不要理會對方。