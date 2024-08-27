BL鮮肉男星黃信赫大方認愛女友！　「穩交7年」私下互動曝光

記者黃庠棻／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，除了集結新一代亮眼新星詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱，演出高中生成長路上會有的青春煩惱，今（27）日主演群加上張睿家、阮氏翠恆、胡瑋杰等人出席媒體聯訪，黃信赫也被問到高調認愛一事做出回應。

▲《讓我看見你是誰》由詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演。（圖／CATCHPLAY+提供）

黃信赫日前在訪問時，大方談及交往中的女友，原來女方是他在校期間坐校車的暗戀對象，當時女方覺得兩人是好朋友關係，一直到大學才答應他的追求，目前交往已有7年時間，今日被問及他大學在美國求學，交往期間是否是遠距離，他則害羞表示「希望聚焦在新戲」，低調回應。

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▲黃信赫被問到女友，低調回應。（圖／艾迪昇傳播提供）

而黃信赫談及《讓我看見你是誰》的角色羅紹賢，坦言對方雖然是個校草，但卻比較不會為女朋友著想，直呼「比較自我感覺良好，比較不貼心」，而私底下的他在感情生活中，則隨著年紀的增長，越來越貼心，說道「有越來越進步了」。

▲黃信赫低調透露私下戀愛的細節。（圖／翻攝自黃信赫IG）

此外，黃信赫除了推出校園青春新戲《讓我看見你是誰》之外，先前演出BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》受到網友喜愛，在電影《哈勇家》、《夏日的檸檬草》、台劇《幸福房屋事件簿》都有不錯表現。