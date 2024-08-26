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嘻小瓜搭捷運「遇路人擋門口」！　PO文求解：浪費時間嗎？

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜最近在Threads上發文分享在捷運上遇到的疑問，他表示自己在搭捷運時，習慣在到站時先下車，讓其他乘客能夠順利下車後再重新上車。然而，他發現不少乘客會選擇站在車門口，即使到站後也不會下車，反而擋住其他需要下車的乘客，導致他們必須不停地說借過，這樣反而浪費更多時間。貼文曝光後，立即掀起網友按讚討論。

▲嘻小瓜。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

▲嘻小瓜平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

嘻小瓜在文中詢問網友是否也有相同的習慣，即在到站時先下車讓其他乘客下車。他認為這樣的做法能讓上下車的過程更順暢，也能節省時間。這一疑問引起了不少人的共鳴，許多網友紛紛在留言區分享他們的經驗與看法。有網友表示支持嘻小瓜的做法，認為這是種尊重他人的行為，應該成為每個人的習慣。

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▲嘻小瓜。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

▲嘻小瓜發文求解搭捷運遇到的情況。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

此外，有部分網友紛紛留言分享自己在搭大眾運輸時遇到的情況，「還有一進捷運就直接站在門口的不動的」、「我也有看過一堆人擋在裡面，都不讓路給要下車的人，然後大家都一定要擠一起，看不太懂是不是有什麼怪癖，那裡是捷運⋯不是夜店欸！」、「比較討厭的是，裡面要下車的人還沒出完，外面要進的一開門馬上進。」

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