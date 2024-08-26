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「前元祖少奶」介入他人婚姻？當事男醫師發聲護安晨妤

記者許逸群／台北報導

「前元祖少奶」安晨妤離婚3年，當時遭到前夫背叛，怎料年初卻被爆出介入已婚醫師傅一新的婚姻。傅一新的正宮張書維今（26日）上午才發聲明，直指安晨妤介入她的婚姻；不過傅一新在晚間馬上再發聲明駁斥正宮妻，希望藉此還原事情的真相。

▲▼全球電商女王安晨妤。（圖／安晨妤提供）

▲安晨妤被控介入他人婚姻。（圖／資料照／安晨妤提供）

傅一新發出聲明表示：「近日，本人發現本人配偶張書維女士透過多家媒體報導有關安晨妤女士介入本人與張書維女士間之婚姻關係一事，為還原事實真相。」他提出說明，包含透露正宮張書維早已無意維持與他的婚姻關係，並強調，「本人與張書維女士之婚姻關係僅為單純之家庭內部糾紛，與任何第三人均無涉，除於此對安晨妤女士遭捲入本人家庭紛爭感到抱歉外。」

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▲ 「前元祖少奶」介入他人婚姻？當事男醫師發聲護航安晨妤 。（圖／傅一新提供）

▲ 當事男醫師發聲護安晨妤 。（圖／傅一新提供）

傅一新3點聲明如下：

一、張書維女士早已無意維繫與本人間之婚姻關係，雙方並於民國（下同）111年12月間起，即已透過專業人士友好協商離婚條件；嗣於112年4月間，本人認識安晨妤女士之時，實已進入協商離婚條件之收尾階段，當時張書維女士亦鼓勵本人嘗試與其他女性交往，甚且給予本人溫暖之祝福，絕無現今張書維女士所稱雙方之婚姻關係係因安晨妤女士之「插足」而遭「破壞」等情。遑論本人與安晨妤女士自相識後，僅維持一般好友之關係，絕無逾越法律規範上一般男女社交行為之界限。

二、惜張書維女士於訴訟上僅空言「保護自身隱私」及「維護諮商真諦」而妨礙本人於訴訟上正當合法之舉證，造成法院在事實真相尚未究明之情形下，對本人及安晨妤女士作出不利之判決，本人深感遺憾，已商請委任律師針對本案提起第二審上訴，以還本人及安晨妤女士之清白。

三、在此強調，本人與張書維女士之婚姻關係僅為單純之家庭內部糾紛，與任何第三人均無涉，除於此對安晨妤女士遭捲入本人家庭紛爭感到抱歉外，亦請張書維女士切勿再利用相關媒體/親朋好友散布及傳播足以損害他人名譽之不實資訊，以免觸法而不自知。

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