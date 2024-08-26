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林舒語9歲兒「花6小時復原萬顆樂高」　她息怒火：是震撼教育日

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林舒語育有三個兒子多多、圈圈和奧奧，不時會在社群分享育兒生活。她25日在社群透露，自己原本對於大兒子多多拆掉弟弟的樂高作品感到生氣，但沒想到孩子後來竟然完成了高難度的復原任務，她為此直說：「是震撼教育日！」

▲▼林舒語9歲兒「花6小時復原萬顆樂高」：是震撼教育日。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語育有三個兒子。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

林舒語透露，照片中的成品是上萬顆樂高積木組成的，也是她陪次子圈圈從4歲拼到5歲的珍貴作品，「我儘量都不插手的讓他拼，到後來他開始可以自己上樓沈浸在自己拼樂高的世界。」

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某天，大兒子多多說想要拆掉弟弟的作品拼新的樂高，林舒語提醒多多必須確保能恢復原狀，「他說他可以，也保證玩好會原樣放回原位，就在今天下午我發現了亂七八糟、一間一間被分開的小屋子，我炸了……」

▲▼林舒語9歲兒「花6小時復原萬顆樂高」：是震撼教育日。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語表示這組樂高是次子拼了一年的作品。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

林舒語表示，她發現多多為了完成其它作品，拆掉許多樂高組件，是讓她和老公都覺得無法恢復原狀的程度，所以夫妻倆感到很生氣，「也好氣多多到底在想什麼？好氣多多答應的事情沒做到。」

為了讓兒子意識到問題所在，林舒語決定不帶多多出門，「他必須在家想辦法組回來，不然以後得不到媽媽的信任了。」結果，多多真的投入了6個多小時的時間，專注在修復樂高作品，「我們看著監視器裡的多多就這樣投入在修復的世界，他說連廁所都沒上，直到我們回家的那刻，他居然完成了，真的拼回來了，他自己也被自己嚇到。」

林舒語為此向兒子獻抱並稱讚孩子的努力，也對於兒子用自己的力量再次獲得信任的事情給予讚許，「或許他今天原本做了件令人生氣的事，但也因此他發現，原來自己的努力可以把不可能變可能。」

▲▼林舒語9歲兒「花6小時復原萬顆樂高」：是震撼教育日。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

▲林舒語回覆網友。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

【林舒語全文】

今天⋯⋯⋯
是多多震撼教育日！！

這組樂高
絕對是上萬顆樂高拼出來的
從一開始我陪著圈圈、看著他翻著說明書一顆顆找、一顆顆拼
一點一滴學習專注、練習手指靈活度、考驗看說明書的幾何概念
我儘量都不插手的讓他拼（偶爾發現錯誤、或太難的才會稍微幫忙）
到後來他開始可以自己上樓沈浸在自己拼樂高的世界
就這樣從四歲拼到五歲
一點一點的完成

那天多多說他想玩⋯⋯⋯
我說你確定你玩了可以恢復原狀？
他說他可以 也保證玩好會原樣放回原位
就在今天下午我發現了亂七八糟、一間一間被分開的小屋子
我炸了⋯⋯⋯
多多居然為了完成其它作品
拆了好多好多的零件過去，而且他回復不了了

我跟爸爸真的是「炸掉」
因為那個程度是連我跟爸爸都不知道怎麼回復的
也好氣多多到底在想什麼？
好氣多多答應的事情沒做到

決定！！
今天原本設定出門的活動
「沒有多多」
他必須在家想辦法組回來
不然以後得不到媽媽的信任了

就這樣我們出門了⋯⋯
（他崩潰我們真的把他留家裡、但我告訴他、他現在只有努力是唯一的路）
6個多小時！！
我們看著監視器裡的多多就這樣投入在修復的世界
他說連廁所都沒上
直到我們回家的那刻
他居然完成了
真的拼回來了 他自己也被自己嚇到

我抱抱他稱讚他的努力
也贊許他用自己的力量讓我們再次相信他
或許他今天原本做了件令人生氣的事
但也因此他發現
原來自己的努力可以把不可能變可能

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