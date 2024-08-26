《愛的榮耀》王瞳目睹老公出軌秘書　「又慘遭婆婆羞辱」劇迷氣歪

記者黃庠棻／台北報導

藝人王瞳在民視8點檔《愛的榮耀》中，飾演黃文星的太太「蔡小葉」，日前發現懷孕卻親眼目睹先生出軌林惠潔（李又汝飾），崩潰到只能隱忍，要忍著等待時機正面反擊。王瞳表示之前角色一直處在不知道的傻正宮狀態，所以收到很多觀眾都留言「你引狼入室，太笨了吧」「妳老公外遇了」、「小心你老公身邊的秘書」讓她啼笑皆非。

▲《愛的榮耀》王瞳目睹老公出軌。（圖／民視提供）

王瞳表示之前蔡小葉不知道黃冠廷外遇，因為老公就是「高級渣男」，把她安撫得很好，加上她認為從小就沒有父愛，所以對完整的家庭相當渴望，也不想戳破這夢幻的泡泡。不過現在丈夫出軌的事實擺在眼前，接下來蔡小葉就是會站起來捍衛她的家庭，王瞳說自己會偷偷藏台詞來暗示觀眾，有時候也會適當反擊「我知道我是誰，我會替娘家來討公道」。

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▲《愛的榮耀》王瞳目睹老公出軌。（圖／民視提供）

面對角色的大覺醒，王瞳透露其實很期待看到角色大轉變，觀眾也會很期待，她說之前拍攝被婆婆（林小樓飾）洗臉吐槽，幸好戲外林小樓都會來安慰她，也要觀眾鞭小力一點，演員大家都很辛苦，不管是婆婆林小樓還是先生黃文星，大家都很努力在演出。

▲《愛的榮耀》林小樓飾演王瞳的婆婆。（圖／民視提供）

林小樓透露第一次看到劇本覺得婆婆怎麼可以這樣對待媳婦，還去跟製作人王珮華說「一定要對媳婦這麼絕情喔，自己演到都很捨不得」，最後只好一直洗腦自己說「因為兒子是自己的第一順位，所以要以兒子為主」，來合理化婆婆的尖酸刻薄。

▲《愛的榮耀》林小樓飾演王瞳的婆婆。（圖／民視提供）



不僅如此，林小樓有聽到很多演員告訴她「不要上網看留言喔」，所以只有耳聞留言很激烈，但就真的沒去看，因為怕會走心，所幸製作人有保證，當婆婆發現兒子做錯事情，還是會很有原則的，這點就讓林小樓放心不少，因為自己也是正義之人，所以如果身邊有看到不公正的事情發生，也會站出來捍衛。