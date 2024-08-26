蕭薔56歲生日低調做1事！　「凍齡現況」曝光羞喊：我有乖乖的

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一美女」蕭薔本月13日迎來56歲生日，她最近透過臉書發文透露，原本打算在母難日當天誦經為媽媽祈福，不料，她竟意外收到了一份來自釋本藏師父的驚喜慶生祝福，讓她感動不已，同時也附上合照幽默表示：「我有乖乖的。」

▲蕭薔發文透露自己在生日當天誦經給媽媽聽。（圖／翻攝自Facebook／蕭薔）

蕭薔提到，這一切的溫暖都是託菩薩與母親的福氣，她深感恩與欣慰。在這個孝親月，蕭薔特別提到這段小插曲，同時也表達自己對釋本藏師父的感謝，給她帶來了意想不到的快樂，讓原本莊重的祈福儀式中，增添了一份溫馨的回憶，「可愛的釋本藏師父還給了阿乖妹慶生驚喜，實在太暖心了。」

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▲蕭薔驚喜收到來自釋本藏師父的慶生祝福。（圖／翻攝自Facebook／蕭薔）

最後，蕭薔在文中不忘祝福大家在孝親月中能夠平安健康，並以感恩的心態，面對生活中的每個小驚喜。她還幽默地補充道，自己昨天「有乖乖的」，以輕鬆的語氣收尾，讓人感受到她內心的滿足與愉悅，「願大家孝親月平安健康，感恩師父，昨天我有乖乖的。」

▲蕭薔（圖右）56歲凍齡現況曝光。（圖／翻攝自Facebook／蕭薔）

此外，透過蕭薔分享的照片可見到，她一身休閒打扮現身替媽媽誦經，模樣相當凍齡。當時她正拿著麥克風說話，臉上帶著微笑，鼻子上還沾了蛋糕的鮮奶油，她的手輕輕撫摸著頭髮，一旁的師父手上端著一小杯飲品，彼此自然的互動，讓整個畫面充滿了溫馨和愉悅的氣氛。