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台劇《影后》卡司超狂！開播前「入選釜山影展」楊謹華開心到尖叫

記者黃庠棻／台北報導

Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》由《俗女養成記》導演嚴藝文編導，集結超強卡司群楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、詹懷雲聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸，引領觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲台劇《影后》入選釜山影展。（圖／Netflix提供）

《影后》尚未開播就引起轟動，今（26日）更公布入選第29屆釜山國際影展，將由黃金主創團隊編導嚴藝文、監製丁長鈺攜手華麗卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮，一同前進釜山參與全球首映盛會搶先播映前三集，與釜山觀眾面對面進行交流。

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在劇中詮釋相愛相殺閨蜜組的影后們楊謹華、謝盈萱、陳庭妮，得知《影后》入選釜山影展的消息，紛紛表示非常開心，楊謹華直呼自己開心到尖叫「本來對《影后》即將上線就充滿期待，搶先入選釜山影展片單這個好消息更是國際化的進一步肯定，恭喜導演，也恭喜我們《影后》的女演員們！期待釜山影展的觀眾能喜歡《影后》，給予我們一點掌聲，也很歡迎跟我們分享他們對女演員各種想像和理解，都是我們未來很好的養分。」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲台劇《影后》入選釜山影展，楊謹華開心到尖叫。（圖／Netflix提供）

謝盈萱也表示能夠成為釜山影展的入選片單超級開心，坦言「當然換個角度也有緊張，這個作品從一開始發展到最後結束，看著每天焦頭爛額的導演，即使疲憊但又開心，可以感受到藝文導演對《影后》放入多少心力和感情，希望大家會喜歡。」

陳庭妮則表示很期待可以現場收到觀眾最直接的反饋，透露「因為我覺得這個劇情的故事內容，是沒有文化上的限制的，我也相信大家對於女演員的生活，一定都非常的好奇，除此之外，劇中姊妹淘之間的情感也都很真實，我自己也非常期待。」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲台劇《影后》集結多位演技派演員。（圖／Netflix提供）

談及影集看點，在劇中詮釋敢愛敢恨大明星周凡的楊謹華分享「《影后》劇情講述女演員的生存寫實，包括成就螢幕前光鮮亮麗的幕後點滴，台下也有自己友情與愛情考驗。其實女演員只是我們多個身分的其中一個，面對的喜怒哀樂、愛恨情仇、高低起伏就跟大家人生可能經歷的一樣，但我們很樂意讓大家看看！」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲台劇《影后》集結多位演技派演員。（圖／Netflix提供）

此次在劇中和楊謹華強強聯手上演雙姝對決，詮釋從過往好友變再不相見的宿敵的謝盈萱更直呼《影后》是個沒有冷場的影集，透露「戲裡每個影后的故事線都有她們代表的意義，不管是不是在娛樂圈，這群女性面對的是幾乎所有人都能很快帶入的議題。」

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