浪人祭海外陣容曝光！日本超新星「離婚傳說」領軍登場

記者許逸群/台北報導

音樂祭「浪人祭Vagabond Festival」近日公布搖滾男神鳳小岳參戰;來自高雄的台語樂團淺堤Shallow Levée,將與同鄉的金曲歌王陳建瑋進行限定合作,而近期崛起的「心頭肉MindBodySoul」與「秋波愛麗」也將參與演出!同時,也力邀一系列日韓音樂人,包括離婚傳說、YeYe 與Lang Lee李瀧等。

▲鳳小岳將登上「浪人祭Vagabond Festival」演出。(圖/笨道策展有限公司提供)

鳳小岳去年首度發行個人創作專輯《柒》,初試啼聲便入圍金曲獎「最佳新人」、「最佳作詞人」與「最佳專輯製作人」三項大獎。首次受邀參與「浪人祭」演出,鳳小岳幽默的說:「一聽到『浪人祭』就聯想到〈浪人情歌〉,很期待見到大家。」

來自高雄、曾獲金音獎入圍肯定的台語樂團淺堤Shallow Levée,將與同樣出身高雄的台語金曲歌王陳建瑋首次同台演出,淺堤表示:「陳建瑋老師又高又帥,很欣賞他的創作與台語氣口,〈透早就出門〉這首歌是我們的最愛!我們都同樣有在高雄生活的經驗,相信一起合作成果會很有『高雄味』!」

▲日本話題新團「離婚傳說」。(圖/笨道策展有限公司提供)

「浪人祭」最新公布的海外陣容,由日本話題新團「離婚傳說」領軍,由主唱松田步和吉他手別府純組成,2022年成團至今已在Spotify上累積超過40萬月聆聽量。他們的作品以「愛」為核心,由他們兩人自行製作的音樂、影片及各式創意企劃,每每推出總成為社群討論的焦點。

海外陣容包括YeYe與Lang Lee李瀧皆曾造訪台灣演出。日本京都出身、曾旅居澳洲的才女YeYe,曾為電影《愛與別離的夏威夷》創作主題曲及配樂,電影主題曲〈ゆらゆら〉(Yura Yura)在YouTube累積超過1390萬次觀看,讓YeYe在日本、海外都獲得了極高的評價,更二度登上FUJI ROCK舞台。

▲▼YeYe與Lang Lee李瀧。(圖/笨道策展有限公司提供)

斜槓鬼才的韓國代表Lang Lee李瀧,她的第三張專輯《There is A Wolf》佳評如潮,獲得 2022 年首爾歌謠大賞的「Discovery of the Year」獎項,以及 2022年韓國大眾音樂獎的「Best Folk Album」和「Record of the Year」大獎,近期發行了最新單曲〈Names of Water〉。