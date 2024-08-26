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浪人祭海外陣容曝光！日本超新星「離婚傳說」領軍登場

記者許逸群／台北報導

音樂祭「浪人祭Vagabond Festival」近日公布搖滾男神鳳小岳參戰；來自高雄的台語樂團淺堤Shallow Levée，將與同鄉的金曲歌王陳建瑋進行限定合作，而近期崛起的「心頭肉MindBodySoul」與「秋波愛麗」也將參與演出！同時，也力邀一系列日韓音樂人，包括離婚傳說、YeYe 與Lang Lee李瀧等。

▲▼音樂祭「浪人祭Vagabond Festival」。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲鳳小岳將登上「浪人祭Vagabond Festival」演出。（圖／笨道策展有限公司提供）

鳳小岳去年首度發行個人創作專輯《柒》，初試啼聲便入圍金曲獎「最佳新人」、「最佳作詞人」與「最佳專輯製作人」三項大獎。首次受邀參與「浪人祭」演出，鳳小岳幽默的說：「一聽到『浪人祭』就聯想到〈浪人情歌〉，很期待見到大家。」

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來自高雄、曾獲金音獎入圍肯定的台語樂團淺堤Shallow Levée，將與同樣出身高雄的台語金曲歌王陳建瑋首次同台演出，淺堤表示：「陳建瑋老師又高又帥，很欣賞他的創作與台語氣口，〈透早就出門〉這首歌是我們的最愛！我們都同樣有在高雄生活的經驗，相信一起合作成果會很有『高雄味』！」

▲▼音樂祭「浪人祭Vagabond Festival」。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲日本話題新團「離婚傳說」。（圖／笨道策展有限公司提供）

「浪人祭」最新公布的海外陣容，由日本話題新團「離婚傳說」領軍，由主唱松田步和吉他手別府純組成，2022年成團至今已在Spotify上累積超過40萬月聆聽量。他們的作品以「愛」為核心，由他們兩人自行製作的音樂、影片及各式創意企劃，每每推出總成為社群討論的焦點。

海外陣容包括YeYe與Lang Lee李瀧皆曾造訪台灣演出。日本京都出身、曾旅居澳洲的才女YeYe，曾為電影《愛與別離的夏威夷》創作主題曲及配樂，電影主題曲〈ゆらゆら〉（Yura Yura）在YouTube累積超過1390萬次觀看，讓YeYe在日本、海外都獲得了極高的評價，更二度登上FUJI ROCK舞台。

▲▼音樂祭「浪人祭Vagabond Festival」。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲▼YeYe與Lang Lee李瀧。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲▼音樂祭「浪人祭Vagabond Festival」。（圖／笨道策展有限公司提供）

斜槓鬼才的韓國代表Lang Lee李瀧，她的第三張專輯《There is A Wolf》佳評如潮，獲得 2022 年首爾歌謠大賞的「Discovery of the Year」獎項，以及 2022年韓國大眾音樂獎的「Best Folk Album」和「Record of the Year」大獎，近期發行了最新單曲〈Names of Water〉。

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浪人祭, 鳳小岳, 淺堤, 陳建瑋, 心頭肉MindBodySoul, 秋波愛麗, 離婚傳說, YeYe, 李瀧

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