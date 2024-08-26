記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王PSY每年夏天都會舉辦大型潑水音樂祭，邀請多位藝人到場擔任嘉賓同樂，他25日在水原世界盃競技場舉辦「PSY濕身秀 SUMMER SWAG 2024」，最後一首歌帶來夯歌〈THAT THAT〉做為結尾，然而這首歌製作人Suga近期惹上酒駕麻煩，演藝圈幾乎噤聲，身為天王的他，帶頭為Suga應援，引起韓網一陣熱議。

▲Suga近來惹上酒駕麻煩。（圖／翻攝自Suga IG）



PSY於2022年推出的夯歌〈THAT THAT〉是由Suga作曲、作詞、編曲甚至參與MV拍攝，至今累積5.5億點閱率紅遍全球，手槍舞更是引起粉絲跟著跳。歌曲有如此佳績，製作人Suga功不可沒，如今他身陷酒駕負面醜聞，PSY於25日在演唱會上公開應援「想要跟一起做這首歌的Suga說聲『謝謝』」，此話一出，被視為是公開應援Suga。

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▲PSY曾經與Suga合作歌曲〈THAT THAT〉，25日演唱會上出聲應援Suga。（圖／翻攝自Psy IG）



事實上，除了天王等級的PSY出聲為Suga加油打氣以外，《柏青哥》原著小說作家李珉真都在IG發出象徵防彈少年團應援色的紫色，並標註Suga，該文章貼出之後，大批粉絲湧入留言區表示「謝謝你的支持」、「不會忘記你的應援」等，兩位大人物出面替Suga聲援很快就引起輿論注意。

▲大咖作家李珉真發文支持Suga。（圖／翻攝自李珉真IG）



Suga於6日晚間小酌後，在飲酒的狀態下騎著電動機車返家，他7日很快上傳道歉文，只是文內把「電動摩托車」講成「電動滑板車」，兩者時速不同，適用的刑法也不同，遭質疑他避重就輕，對此，他日前到警察接受調查後，25日2度上傳道歉文，承認自己犯下大錯，以及過於輕率、著急上傳第一次的道歉文，很抱歉拖累團體BTS，未來不論是何種處罰都會欣然接受。

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