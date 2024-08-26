郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

記者陳芊秀／綜合報導

香港天王郭富城自出道至今人氣不減，年輕時拍攝的廣告每支都是經典。知名作家張哲生上傳了1992年郭富城拍攝的咖啡廣告，掀起熱烈迴響，且廣告中的女主角，就是活躍八點檔戲劇的「凍齡女神」李維維，網友不敢相信，本人還親自回應。

▲郭富城來台拍咖啡廣告，合作的16歲正妹，正是凍齡女神李維維。（圖／翻攝自YouTube）

當年26歲的郭富城和16歲的李維維在廣告中演繹了一段浪漫的邂逅。廣告中，兩人在咖啡廳相遇，李維維故意將咖啡打翻來吸引郭富城的注意，郭富城則帥氣地遞上一罐小虎咖啡，並瀟灑地離開，而李維維則害羞地對著鏡頭說：「受不了的酷！」廣告最後以郭富城帥氣回眸並對著鏡頭說出：「小虎咖啡，不錯喔！」作結，播出時相當轟動。

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▲李維維當時16歲，與郭富城拍廣告打開知名度。（圖／翻攝自YouTube）

廣告女主角的身分再次成為網友討論的焦點。分享影片的張哲生PO文，「小虎咖啡廣告裡對郭富城說『受不了的酷』的女孩，真的是李維維！」但網友不相信，意外釣出李維維本來回應「小虎咖啡那支真的是我啦！」也讓其他網友驚呼「妳都沒變還是那麼漂亮可愛」、「真的是妳欸」。

▲網友討論釣出李維維。（圖／翻攝自臉書／張哲生）

李維維拍過超過50支廣告，與郭富城合作咖啡廣告打開知名度，近年她活躍華劇、偶像劇、八點檔戲劇。

▲李維維活躍戲劇圈，演出多部八點檔戲劇、華劇、偶像劇等。（圖／翻攝自臉書）