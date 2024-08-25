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95後陸劇男神人氣TOP 10！　冠軍才華全方位「受邀當奧運火炬手」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸新生代男星不斷崛起，95後、00後的男演員們除了顏值與身材兼具外，連演技方面也是可圈可點，吸引了廣大粉絲的目光。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查哪些95後新生代男星在網路上引發了最強的聲量。

No.10 陳哲遠

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲陳哲遠。（圖／翻攝自微博）

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陳哲遠與人氣女星趙露思合演漫畫改編的甜寵劇《偷偷藏不住》，爆紅成為新一代校園男神，飾演「段嘉許」深情寵溺的學霸學長角色，網友形容「水汪汪的眼睛像小狗狗一樣」、「少年感男神」，更因為這部戲讓他與張凌赫、鄧為、于適被譽為「陸劇圈新生代四大才子」。

這次調查期間的聲量高點是在2024年1月，根據遊戲改編的古裝劇《仙劍奇俠傳四》播出，男、女主角找來《花戎》鞠婧禕與陳哲遠，但他的古裝扮相慘不忍睹，連演技也被批評「詮釋得非常油膩」！網友討論「劇組也真的不簡單，能把零死角顏值的陳哲遠拍成2024第一位『古裝醜男』，完全沒有仙俠劇中的俠氣感！」

No.9 侯明昊

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲侯明昊。（圖／翻攝自微博）

有「小鹿晗」之稱的侯明昊，除了是歌手的身分外，還跨足戲劇圈，參演了多部熱播戲劇。他在《我就是這般女子》中飾演溫文爾雅、書畫雙絕的貴公子，以溫潤如玉的謙謙君子形象深植人心，其後又憑藉仙俠劇《護心》而人氣迅速飆升。

另外，近日播出大結局的《少年白馬醉春風》，侯明昊的討論度也是居高不下，網友討論「侯明昊在少年白馬醉春風裡根本美到讓我說不出話的水平」、「每次看他的劇，總會不自覺的沉迷侯所飾演的角色當中」、「從我就是這般女子這部劇就愛上他了」、「侯明昊的神顏就是百看不膩」。

No.8 王俊凱

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲王俊凱。（圖／翻攝自微博）

中國2013年推出的少年偶像男團TFBOYS，由王俊凱、王源、易烊千璽三人組成，王俊凱是隊長，高人氣的「國民弟弟」從歌手跨界成為演員，挑劇本挑得很嚴謹，還是運動健將，網友討論「淡顏系長相，五官攻擊性不強，小凱笑起來十分陽光」。

聲量高點是2024年1月，王俊凱受邀巴黎時裝周，半夜現身機場，還是被熱情粉絲團團圍住，但其中也有不少「代拍」（意指代替拍照，會將影片、照片販賣給粉絲的人），場面失控、混亂，甚至有人跌倒，王俊凱在機場發飆，對「代拍」怒嗆：「你們這些代拍的，負得了責嗎？」關於「王俊凱怒懟代拍」事件衝進中國微博熱搜，網友叫好：「懟得好，真的很容易引發安全問題」，也有粉絲心疼：「第一次見王俊凱那麼生氣，能把這麼溫柔的男生都逼急了可想而知這些代拍的過分。」

另一個討論話題是蔡依林在中國的《Ugly Beauty 2024巡迴演唱會》，與王俊凱合唱《心引力》與《檸檬草的味道》，歌迷討論「牽起手那一刻真的⋯太偶像劇了啦」，「呸姐」大撩王俊凱，幫粉絲詢問理想型，看不出19歲的年齡差。

No.7 范丞丞

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞。（圖／翻攝自微博）

中國新生代男星范丞丞是知名女星范冰冰的親弟弟，算是00後這一輩中，小有名氣；儘管剛出道時讓不少人看衰，被認為是頂著姊姊的光環才能踏入演藝圈。他憑藉青春校園劇《曾少年》的精湛演技，讓大家徹底改觀，人氣聲量甚至直逼男主角。范丞丞還也因電影《飛馳人生2》，獲得中國電影百花獎最佳男配角的提名。不只會演戲，也有音樂作品，這次調查聲量期間，因為在跨年節目、歌唱節目、實境遊戲節目等表現，引起討論。

No.6 張凌赫

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫。（圖／翻攝自微博）

張凌赫以古裝探案劇《少女大人》出道，隨後出演《蒼蘭訣》、《雲之羽》、《狐妖小紅娘月紅篇》，堪稱古裝偶像劇專用戶。今年他又與新一代流量小花趙今麥搭檔的《度華年》，不只男女主角顏值在線，重生相愛的劇情戲碼也讓觀眾看的又酸又甜，而張凌赫也憑藉該劇一夕爆紅，成為不少女性心中的陸劇男神。網友評：「認真覺得張凌赫比車銀優還帥」、「看完度華年就秒愛上張凌赫」、「我被古裝扮相的張凌赫給圈粉了」。

No.5 王星越

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲王星越。（圖／翻攝自微博）

今年最火爆的陸劇莫過於王星越與吳謹言搭檔的《墨雨雲間》，從6月開始，每天網路討論度維持三、五百筆。外型白俊清秀的王星越，2002年出生，是這次榜單年紀最輕的一位新生代男星；年僅22歲他和女主角吳謹言雖相差11歲，但兩人CP感十足，讓人看了忍不住全程姨母笑，王星越也憑藉這齣戲讓全台安都認識他了。網友們認為自帶書生氣質的王星越，彷彿像是從小說裡走出來的男主角，經典台詞「妳喜歡我這件事，我已經知道；我喜歡妳這件事，妳知道不知道？」迷倒全網。宜古宜今的外型不管是演古裝或是現代劇都很吃香，紛紛留言大讚「沒想到王星越這麼年輕，被他的超齡演技給騙到了」、「很神奇的是，王星越配姊姊cp感也很足」、「王星越演的蕭蘅亦正亦邪，真的很有魅力」、「不曉得是于正的戲很有進步， 還是王星越的眼線畫得太勾人」。

但私底下的他，想法超成熟，態度真誠，被封為「小孩哥」，也是個貓奴。網友形容「王星越的演技一直都很穩定，缺的就是一個能讓他大爆的角色」、「戲裡就是個熟男，戲外就是個孩子」。

No.4 吳磊

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲吳磊。（圖／翻攝自微博）

年僅24歲的吳磊，其實早已出道21年，童星出身的他參演過不少經典戲劇，像是古裝大劇《琅琊榜》裡，梅長蘇（胡歌　飾演）的貼身侍衛「小飛流」，不少觀眾都是透過該戲而認識他。近幾年，吳磊也陸續主演《長歌行》、《星漢燦爛》、《在暴雪時分》等多部夯劇，其中還憑藉《星漢燦爛》大將軍凌不疑一角躍升成一線紅星，不但徹底扭轉童星形象，還成為95後的頂流男星，網友紛紛留言：「吳磊的舊作我也都重刷好幾次以上」、「長歌行開始，吳磊在觀眾眼中才真的長大了」、「吳磊演的穿越火線、長歌行、星漢燦爛都很好看，推～」、「在蘇哥哥身邊的小飛流長大了」。

No.3 許凱

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲許凱。（圖／翻攝自微博）

模特兒出身的許凱擁有188公分的高䠷身材以及無死角的精緻五官，多年前在夯劇《延禧攻略》以深情的「富察傅恆」一角爆紅，自此戲約從不間斷。後來陸續接演的《祈今朝》、《承歡記》、《你比星光美麗》等，都在網路上引起極高的關注與討論度，可說是個顏值實力兼具的新生代男神，還因此被網友評為男主角天花板，「看延禧攻略時就知道許凱一定會紅」、「靠許凱看完承歡記的人應該不少」、「有許凱必追，劇情其次」、「許凱的每個角色都是我心中的白月光啊啊啊」。

No.2 王鶴棣

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴棣。（圖／翻攝自微博）

以陸版《流星花園》出道的王鶴棣堪稱是頂級顏霸，其精緻的長相常被大讚為彭于晏和霍建華的綜合體。他在2022年主演古裝劇《蒼蘭訣》，憑藉高冷腹黑的「東方青蒼」一角爆紅，即使該劇已播畢兩年，但在網路上的討論度依然不減，可說是不少人心中最經典的仙俠劇之一。後續接演了《以愛為營》、《浮圖緣》等作品，也都獲得不錯迴響，一舉拿下新生代人氣男星第二名。網友大讚「我也是蒼蘭訣秒入坑棣棣的，盛世美顏當之無愧」、「一看蒼蘭訣就入坑了，幕後和劇情都非常好，棣棣就多多拍戲」、「趁王鶴棣現在還年輕火紅，就可以多拍幾部偶像劇，把最好的顏值永遠留下來」。

網路討論最高是在2024年1月初的跨年節目，王鶴棣與宋茜合唱〈屋頂著火〉，突然面對面，貌似真的接吻，立刻進了微博熱搜，話題延燒持續了幾天。2月的NBA名人挑戰賽／新秀挑戰賽，王鶴棣也是受邀球員，選擇23號球衣向湖人隊的詹皇致敬，上場5分鐘居然連得8分，網友討論「王鶴棣打球確實有東西」。

No.1 王一博

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／翻攝自微博）

▲王一博。（圖／翻攝自微博）

拿下聲量冠軍的王一博，因多年前的《陳情令》讓他從默默無名的小卒翻紅成一線紅星，網路點擊量突破10億，甚至還被網友封為最頂古裝男神。另外，他在《陪你到世界之巔》、《冰雨火》也都收穫了相當不錯的口碑，拿下95後小生第一名果然當之無愧。網友討論「王一博、肖戰這對cp也太香了」、「王一博搭檔趙麗穎的《有翡》我也很喜歡」、「陳情令播畢多年我還是會重看」、「有王一博就看爆」。王一博的粉絲力相當驚人，8月5日是他的27歲生日，網路聲量飆破5千，皆是鐵粉們的祝福與討論。

除了戲劇作品，王一博也是職業賽車手，擅長滑板、霹靂舞與衝浪；2024巴黎奧運開幕當晚，中國代表有三位火炬手，王一博就是其中之一，傳遞聖火的過程中，伴隨著粉絲們的尖叫聲，網路討論度也維持了好幾天。

▲▼95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲95後陸劇男神人氣TOP 10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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陳哲遠, 侯明昊, 王俊凱, 范丞丞, 張凌赫, 王星越, 吳磊, 許凱, 王鶴棣, 王一博

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