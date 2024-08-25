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《鬼才之道》南下「塞爆台中百貨」　影迷cosplay驚呆陳柏霖！

記者黃庠棻／台北報導

電影《鬼才之道》上映至今已第三週，陳柏霖率領張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦到台中舉辦拍照見面會，現場大雨仍未澆熄民眾熱情，滿滿人潮塞爆台中大魯閣新時代購物中心中庭，甚至有觀眾前一晚就到現場排隊，更有許多粉絲用心裝扮現身，不只換上學生服，還重現片中 Makoto的小鬍子造型，讓演員們驚艷不已。

▲《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》到台中舉辦見面會。（圖／牽猴子提供）

《鬼才之道》粉絲敲碗許久的台中見面會終於登場，現場影迷高舉應援版讓王淨笑說「我們真的好像偶像團體出道」活動除了拍照外，也抽出幸運觀眾上台玩「鬼才拳」，先前就有遊戲經驗的陳柏霖和王淨，在現場親自示範遊戲方式，而眾人分成兩隊PK，首次參賽的姚以緹開賽前害羞直說「想當最後一棒，我沒玩過也不擅長這種遊戲，很怕拖累大家。」沒想到卻意外成為遊戲黑馬。

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▲《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》到台中舉辦見面會。（圖／牽猴子提供）

歌手安溥近日看完《鬼才之道》後，寫下誠摯動人的文字，由電影公司官方曝光後超過上千人按讚分享，她寫下「人生最怕遠看是喜劇近看是悲劇，是吧。《鬼才之道》用最溫柔的方式對待喜劇的本質：沒有惡搞或便宜的橋段，只有溫柔。」

▲《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》到台中舉辦見面會。（圖／牽猴子提供）

電影《鬼才之道》全新概念的陰間喜劇，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。故事劇情從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰，得找尋出路，力爭上游的厲鬼們，要如何繼續成名陽間，創造新的都市傳說呢？「你知道當鬼的好處是什麼嗎？」打破想像、超乎預期，史上第一部陰間喜劇電影《鬼才之道》全台熱映中。

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陳柏霖, 鬼才之道

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