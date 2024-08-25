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邱淑貞《赤裸羔羊》床戰戲真的全裸！膠布也沒貼　王晶1句話讓她脫了

記者田暐瑋／綜合報導

香港性感女神邱淑貞曾拍攝經典三級片《赤裸羔羊》造成轟動，導演正是王晶，王晶近日在個人YouTube頻道分享拍片內幕，當時因為防走光的膠布影響了畫面效果，便說服堅持三點不露的邱淑貞全裸無保護措施上陣，成功使這部片創下超高票房。

王晶近日在個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》中分享了與邱淑貞合作經典三級片《赤裸羔羊》的幕後花絮，在電影拍攝之初，計劃以一系列大膽的性感海報來吸引觀眾的注意，為了不讓邱淑貞不自在，找來女攝影師操刀，拍攝時全都清場只剩下女性工作人員，「拍攝場地只有三四個人，都是女性、所以她就比較放心。」

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲邱淑貞當年拍攝《赤裸羔羊》。（圖／翻攝自微博）

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此外，邱淑貞和任達華在片中有一場關鍵「愛情場面」，王晶與攝影師致力於在最短時間內完成拍攝，因此出動多台攝影機，「其實對女演員來說，這種情況都挺折磨的。」當時因為邱淑貞胸前貼著膠布防走光，卻一直突起走光，最後王晶只好想辦法說服邱淑貞全裸上陣。

因為邱淑貞堅持作品三點不露，王晶為了上映的作品沒有穿幫之嫌，告訴邱淑貞：「你信不信我？你信我就不要貼。我會保證一點也看不到！」邱淑貞才願意去除膠布，在拍攝後全部後製把走光的畫面刪了，連底片也一併清除，完全做到對邱淑貞的承諾：「因為你如果這樣的承諾都守不到，你就不是男人！」

▲王晶當年替邱淑貞奠定性感女神地位。（圖／翻攝自YouTube／王晶）

▲王晶當年替邱淑貞奠定性感女神地位。（圖／翻攝自YouTube／王晶）

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