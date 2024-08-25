孫芸芸24歲超正女兒脫了！罕見「解放比基尼」一轉身…激辣身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸的長女廖思惟（Trinity）遺傳了媽媽的高顏值，每當在社群網站分享生活照，都能吸引不少粉絲按讚。近日格外引起討論的是，廖思惟難得上傳了比基尼辣照，解放窈窕曲線。

▲廖思惟難得解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）



照片中，可以看到廖思惟放下一頭及胸長髮，身穿淡黃色的比基尼，相當映襯她的白皙肌膚之外，纖細腰身和光滑美背全露，一轉側身，秀出火辣S曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廖思惟辣露美背。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）



廖思惟泡在戶外的溫泉池中，眼前是一片廣闊的湖泊和壯麗山脈，「Come watch the view with me 」，天空晴朗，藍天與湖水相互輝映，營造出一種寧靜且美麗的氛圍。

▲▼廖思惟是孫芸芸的大女兒。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）



事實上，廖思惟2020年首度在鏡頭前露臉後，便始終是話題焦點，對此，她曾坦言一開始有點不能接受，直到後來才逐漸想通，「有人喜歡你，就會有人不喜歡你，自己的想法最重要，其他評論就當作耳邊風。焦慮是自己給自己的。」

▲廖思惟遺傳了媽媽的高顏值。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）