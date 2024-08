孫芸芸24歲超正女兒脫了！罕見「解放比基尼」一轉身…激辣身材全被拍

記者潘慧中/綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸的長女廖思惟(Trinity)遺傳了媽媽的高顏值,每當在社群網站分享生活照,都能吸引不少粉絲按讚。近日格外引起討論的是,廖思惟難得上傳了比基尼辣照,解放窈窕曲線。

▲廖思惟難得解放比基尼。(圖/翻攝自Instagram/trinityliao)



照片中,可以看到廖思惟放下一頭及胸長髮,身穿淡黃色的比基尼,相當映襯她的白皙肌膚之外,纖細腰身和光滑美背全露,一轉側身,秀出火辣S曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廖思惟辣露美背。(圖/翻攝自Instagram/trinityliao)



廖思惟泡在戶外的溫泉池中,眼前是一片廣闊的湖泊和壯麗山脈,「Come watch the view with me 」,天空晴朗,藍天與湖水相互輝映,營造出一種寧靜且美麗的氛圍。

▲▼廖思惟是孫芸芸的大女兒。(圖/翻攝自Instagram/trinityliao)



事實上,廖思惟2020年首度在鏡頭前露臉後,便始終是話題焦點,對此,她曾坦言一開始有點不能接受,直到後來才逐漸想通,「有人喜歡你,就會有人不喜歡你,自己的想法最重要,其他評論就當作耳邊風。焦慮是自己給自己的。」

▲廖思惟遺傳了媽媽的高顏值。(圖/翻攝自Instagram/trinityliao)