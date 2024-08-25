劉德華台北演唱會今天開搶！「11:28這類人優先買」　購票規定一次看

記者田暐瑋／綜合報導

劉德華（華仔）即將在10月31日、11月1、2、3日連續四天在台北小巨蛋開唱，也是睽違11年的台北演唱會，將採實名制登記抽選，今（25）日至8月30日登記報名，主辦單位8月31日公布抽選結果，中國信託卡友可於25日優先購票，《ETtoday》整理了購票細節一次看。

▲劉德華懶人包。（圖／記者田暐瑋製表）

演出日期：（實際演出時間，需以演出方時間為準）

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2024/10/31（四）PM 19:30（開演）

2024/11/01（五）PM 19:30（開演）

2024/11/02（六）PM 19:00（開演）

2024/11/03（日）PM 19:00（開演）

演出票價：1樓特區及2樓座位區：6880元／3樓座位區：4880/3880/1880/800（依照區域劃分）

演出地點：台北小巨蛋（臺北市松山區南京東路4段2號）

購票方式：

．2024/8/25 (日)下午15:28於Ticket Plus遠大售票系統登記

．中國信託卡友享提前4小時於2024/8/25 (日)上午11:28-下午13:28限區限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）

▲劉德華演唱會將採實名抽選制 。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

【中國信託卡友限區限量優先實名購票規定】



1.優先購買時間為2024/08/25（日）11:28-13:28，提供限區限量門票，售完為止。需使用中國信託信用卡或簽帳金融卡（無法使用AE、大來、銀聯卡）購票，僅限於「遠大售票系統」完成註冊會員及電子郵件地址驗證始得購買，提醒卡友購票前請先"驗證手機號碼後加入會員"並盡早完成"電子郵件地址"驗證，以便進行購票流程。

建議可於會員專區→個人資料→信用卡資訊，先行設定付款信用卡，可節省您的購票時間及簡化購票流程，且在購票當下需輸入每張票券對應的身分證姓名（海外人士請輸入護照英文姓名）、身分證字號（海外人士請輸入護照號碼）、電話號碼。購票相關細節請詳遠大售票系統官方說明。

信用卡付款訂單不論是否收到銀行授權成功通知，刷卡交易的成功與否皆以"我的訂單"查詢的付款狀態為主，若訂單付款狀態顯示為「待繳費」，須等待您的發卡銀行回傳付款狀態；若刷卡失敗，系統將自動取消該筆訂單，會員帳號之購票額度將於訂單取消之後釋出。

2.中信卡卡友專區每位會員帳號每一場次最多限購兩張（支援行動裝置購票）。

3.每個證件號碼每一場次僅能購買一張票券，無法重複購買，請勿洩漏個人資料給他人，以免影響自身購買權益。

4.刷卡失敗之訂單必須等待系統自動清除訂單及後釋出票券後重新訂購。

5.建議可於票券開賣前，與中國信託銀行智能客服(https://ctbc.tw/ymo6nP)確認3D驗證功能為正常使用狀態。

6.系統列印票券時，將帶入參加者的「證件姓名」及「證件號碼」，台灣居民參加者僅限填寫「身分證姓名」及「身分證字號」，海外人士參加者僅限填寫「英文護照姓名」及「護照號碼」，購票時請務必確認每張票券對應之參加者資料填寫正確，以免影響入場權益。

7.身分證姓名僅限填寫「繁體中文」與「英文」，護照姓名請填寫「英文」，請勿使用特殊符號及字元。

8.若台灣居民參加者姓名包含生僻字、特殊字恐無法於票券正常顯示者，可於姓名欄位輸入與護照正本相同的英文姓名，活動當天持護照與身分證正本核對姓名及身分證字號入場（不接受核對護照號碼）。

9.實名制票券的參加者「證件姓名」、「證件號碼」如填寫有誤將無法受理任何形式之資料變更申請，為避免損失，未確認實名制資料正確無誤前請勿貿然結帳，完成結帳後僅受理於退票期限內申請退票。如因自身填寫資料錯誤導致無法入場，主辦單位及遠大售票恕不負責。

※購買僅提供電腦配位，恕無法提供自行選位。

※提醒您，因詐騙盛行，請勿輕易將您的個資交給陌生人或代購業者，以免遭有心人利用而權益受損。

※電腦配位完成後將進入填寫實名制資料頁面，此階段代表系統已暫時保留該選定之票券，您有10分鐘的充裕時間可填寫證件資料，請務必確實檢查實名制資料無誤後再進行購買，以免影響入場權益。

【Ticket Plus遠大購票登記】

• 2024/8/25 (日)下午15:28於Ticket Plus遠大售票系統登記

• ibon機台取票單筆訂單限購2張、每位會員每一場次限購2張。

• 付款方式：僅限中國信託信用卡(VISA/MASTER/JCB)或簽帳金融卡。(AE、大來、銀聯卡不適用。)

【實名制入場核對】

・台灣居民參加者入場時請攜帶可證明本人之身分證件正本（僅限身分證）且證件上需有可辨識為本人之照片，與票券上姓名及證件號碼核對皆正確後方可入場。若經現場工作人員判定證件上照片與本人長相落差太大，則可能會有不能入場的狀況發生，建議攜帶有近期照片之證件。未攜帶身分證件恕無法入場。

台灣居民參加者除姓名包含生僻字、特殊字者可接受活動當天持護照與身分證正本核對姓名及身分證字號外，其餘台灣居民參加者不得使用護照核對入場。

・海外人士參加者入場時請攜帶可證明本人之身分證件正本（僅限護照）且證件上需有可辨識為本人之照片，與票券上姓名及證件號碼核對皆正確後方可入場。若經現場工作人員判定證件上照片與本人長相落差太大，則可能會有不能入場的狀況發生，建議攜帶有近期照片之證件。未攜帶身分證件恕無法入場。

海外人士參加者入場核對護照資料，僅限核對與票券上實名制資料相同之護照正本，恕不接受因護照更換等理由使用新護照核對入場。

・購買身心障礙票券者（含輪椅席），入場時請出示身心障礙證明正本及身分證進場，若有陪伴者，須一同入場查驗（恕無法單獨持票進場）。

・入場驗票時，請出示台灣居民參加者本人的身分證件正本（海外人士參加者為護照正本）以供核對入場者是否為參加者本人，僅接受正本，不接受影本或截圖提供。若參加者無法出示證件正本，將視為放棄入場權益，不得退款或變更。

・入場時會掃描「身分證正本背面的條碼」驗證及核對每張票券上印製姓名與入場人身分證件是否相符入場，活動當天請務必攜帶身分證正本，海外人士將採人工驗證護照正本方式，確認無誤後方可入場，如資料不符將無法入場。

・若參加者本人在演出入場驗票時，無法出示證件正本，或票券上的「證件姓名」、「證件號碼」與出示的證件不符，皆視為放棄入場權益，不得要求退款、變更或轉讓給他人。

・參加者姓名包含生僻字、特殊字而無法於票券上印製或是出現問號，可由現場工作人員判斷，確認無誤後即可入場。

・演唱會票券為個人使用，實名制票券不得轉讓他人。

・本活動所收集之資料，包含姓名、電話、身分證字號等資訊，將提供主辦單位該活動入場驗證使用，並不會做其他用途，亦不會將您的個人資料和活動資料提供給無關的第三方。

