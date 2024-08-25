五月天阿信感性話全說了！　訴心聲：會一直等你們回來

記者蔡琛儀／台北報導

超犀利趴昨（24日）起一連兩天在台北小巨蛋舉行，每年都由五月天擔任壓軸演出，昨晚阿信也感性和台下觀眾訴說這些年來的心聲：「如果中間大家緣分稍微中斷一下，我想其實...總之我們還是會一直在這裡等你們回來。」

▲五月天出席超犀利趴13。（圖／相信音樂提供）

阿信感嘆，五月天成軍25年來，可能有人覺得五月天改變很多，有時候寫了很多歌曲，都像是在預言著自己或歌迷未來的人生，「就像2001年寫的，『愛過的那些歌曲，有一天再也不聽，我想你知道原因』。」

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他也表示，或許五月天很幸運可以陪伴歌迷到最後，「如果中間大家緣分稍微中斷一下，我想其實...總之我們還是會一直在這裡等你們回來。」並說：「的確就是，有很多時候在年輕時擁有比較少，自由比較多，你們都懂，不用多說了。」

除了感性的橋段，五月天昨天也再度展現「垃圾話」及「黃腔」的功力，他們這次演出把大雞腿錄音室搬上舞台，冠佑說自己太久沒練鼓，所以前幾天練團手都磨破皮了，阿信笑說：「你磨破皮我們也覺得還好，現場心疼嗎？現場開放3分鐘對冠佑做呼呼的動作。」怪獸：「不要這樣他受不了。」石頭冷不防說：「他想要吹吹吧！」阿信一聽，立刻拿起哨子猛吹，當起「糾察隊」，隨後五人身上都掛著一支哨子，只要誰開黃腔馬上吹哨，畫面相當搞笑。