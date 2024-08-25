【本周夯星聞】曾智希「超音波」曝肚皮近況！　孫德榮3億遺產留給他

記者張筱涵／綜合報導

曾智希肚皮近況、台灣第一女優交往5年才知男友家人真實心境、孫德榮3億遺產去向，別錯過《ETtoday星光雲》8月第四週夯新聞TOP3！

TOP 1：曾智希戲份變少！曬「超音波」曝全為懷孕

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾智希7月中旬加入民視八點檔《愛的榮耀》拍攝，近日卻被網友發現戲份減少，20日親自發聲證實，原因是進行了第二次取卵手術，製作單位貼心安排讓她休息，她也強調自己尚未懷孕，並分享心情相當忐忑，但保持平常心並積極補身體，相信卵子會健康發育。對於取卵過程，她表示因全身麻醉而無感覺，並鼓勵大家只要克服打針的恐懼，就不必害怕。

▲曾智希分享取卵的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



TOP 2：吳夢夢交往醫師男友5年！男方家人求放過

有「台灣第一女優」封號的吳夢夢，入行8年來累積超過150部作品，近期錄製《11點熱炒店》時透露與急診室醫生男友交往5年，因不打算結婚，從未見過對方家人。某天她在男友家門口意外遇到男友的親戚，對方請求「放過他」，才驚覺男友家人不喜歡自己，她表示，如果男友真的想結婚，可以去找別人。

▲吳夢夢被男友家人求放過男友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）



TOP 3：完成1條件就給3億！ 孫德榮要領養「19歲反骨成員」

63歲的資深經紀人孫德榮曾罹患膀胱癌，術後生活不便，需頻繁到醫院治療，未婚無子的他多次提到想領養小孩，並表示自己的遺產高達3億元。近日，他在社交媒體上公開詢問「反骨男孩」成員少安是否願意成為他的養子，並照顧他到終老，作為回報，將把遺產留給少安作為創業基金。少安對此表示驚訝，坦言一直視孫德榮為父親，並非為了遺產。

▲孫德榮要把遺產都給少安。（圖／翻攝自少安IG）