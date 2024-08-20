記者孟育民／台北報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，已經入行8年的她，累積作品超過150部，日前錄製《11點熱炒店》分享戀愛經驗，坦言已經和急診室醫生男友交往5年，因為沒有想要結婚，所以從未見過對方家人，「直到某天他回家拿東西，停車在他家門口，他家的親戚忽然跑過來說：『妳是他女友嗎？可不可以求你放過他』。」讓吳夢夢聽完當場傻眼。

▲吳夢夢被男友家人求放過。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

吳夢夢才驚覺原來男友家人不喜歡自己，「他們覺得自己培養一個醫生長大，但到成人之後交了一個AV女優當女朋友，怎麼可以，我也不理解，我就是當場傻眼，因為我在這之前都不知道他家人不喜歡我，我們之後就避開這個話題不談。」被問如果有天真的要結婚呢？吳夢夢則說：「看他想被我耽誤到什麼時候，如果他真的想找一個人結婚，他可以去其他人。」

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▲吳夢夢之後和男友避談話題。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

吳夢夢當初主動搭訕男友，並邀約一起拍片，合作後晉升為情侶關係，自此也只跟男友拍片；而男友平常是在醫院上班，吳夢夢笑說：「他同事都很崇拜他，這不是秘密，有時候病患也會認出來。」聊起性生活，吳夢夢大方分享兩人會一起看成人片練習，也可以接受男友找別人拍片，「如果有一點比較心態會不會更好，我要比旁邊的人更好。」