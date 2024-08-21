曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

記者潘慧中／綜合報導

曾智希7月中旬證實加入民視八點檔《愛的榮耀》的拍攝，沒想到剛過1個月，被部分網友發現「戲怎麼越來越少」。對此，她20日在社群網站證實此事，並PO出超音波照解釋是因為「我又去第二次取卵了」。

▲曾智希證實再度取卵。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



曾智希在Instagram限時動態坦言，最近再度取卵，也很感謝貼心的製作單位讓她多休息，「惠君很快就回歸了」，並解釋她PO的是取卵超音波照，自己仍尚未懷孕，「誤會大了！」

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▲曾智希PO取卵超音波照。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



至於取卵的心路歷程，曾智希坦承心情確實會很忐忑，「每一關都是考驗，剩下的卵一直對半砍」，但只能告訴自己要保持平常心，其餘就是多補身體、相信醫生，「卵寶寶一定會健康的。」

▲曾智希分享取卵的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）



針對取卵是否會痛一事，曾智希表示她本來就不怕打針，因此能接受每天打排卵針，「但破卵針是比較痛一點，而且要在10分鐘之內連打3針」，取卵過程因為是全麻，所以她完全沒感覺，總結來說，「只要能過自己打針這一關，就沒什麼好可怕的！」

▲曾智希日前已和陳志強去試婚紗。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）