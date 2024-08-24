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動力火車唱一半...夯團突現身踩場！　尤秋興傻眼：我們掌聲都沒了

記者蔡琛儀／台北報導

超犀利趴13今（24日）在台北小巨蛋登場，今年推出新專輯《結伴》的動力火車也首度來參加，動力火車這次在新專輯中與許多音樂人合作，其中也包括了將在9月攻蛋開唱，且門票已售罄的夯團麋先生，今晚他們驚喜介紹麋先生出場，立刻讓小巨蛋的歡呼聲幾乎快震破蛋頂。

▲▼超犀利趴13 day1，動力火車，嘉賓麋先生。（圖／記者李毓康攝）

▲動力火車首度與麋先生同台演出。（圖／記者李毓康攝）

兩團的緣分從2021年的金鐘獎開始，當時擔任表演嘉賓的動力火車演唱戲劇組曲，其中一首就是麋先生的〈廢廢〉，當他正一本正經講述雙方的結緣過程，「每次看到他們都很希望一起合唱，這次非常榮幸可以邀請...不是告五人，差點講成告五人！」讓全場笑翻，主唱聖皓也幽默回：「可以啊，不然我們唱〈披星戴月的想你〉。」尤秋興笑回：「我比較喜歡〈在這座城市遺失了你〉。」

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雙方除了合唱專輯合作曲〈到底我算什麼〉，也合唱麋先生的歌曲〈廢廢〉，眼見麋先生的歡呼聲之大，尤秋興笑說：「我們好像真的要下台一樣，你們一上台我們掌聲就不見了，都是麋先生的掌聲。」在麋先生下台後，尤秋興表示，其實麋先生今天沒有演出，「因為跟我們合唱，所以才來助陣，幫我們站台唱兩首歌。」又搞笑說：「我代他們說謝謝，因為他們走了，沒有麥克風，麋先生說也謝謝大家的掌聲跟尖叫聲。」

▲▼超犀利趴13 day1，動力火車，嘉賓麋先生。（圖／記者李毓康攝）

▲▼動力火車與麋先生的演出嗨翻現場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴13 day1，動力火車，嘉賓麋先生。（圖／記者李毓康攝）

2團初次表演新歌就踏上小巨蛋舞台，麋先生直呼開心，並透露能夠跟動力火車合作就是一件超興奮又榮幸的事，麋先生表示：「合作前有機會跟2位哥哥先碰面吃飯，聊聊歌曲，原本非常緊張，但他們的親切感與幽默讓我們很快放鬆了。」麋先生也特別感謝動力火車對他們的信任，給足創作空間盡情發揮。

麋先生小巨蛋演唱會進入倒數1個月，舞台編排以及節目流程已有初步規劃，但仍然持續準備中，預計會準備到上台前的最後一刻，期待呈現最佳的演出效果。

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