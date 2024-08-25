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暑假黑馬陸劇 《私藏浪漫》魏哲鳴、張佳寧7吻出圈　羞喊：公開處刑

記者蕭采薇／綜合報導

魏哲鳴與張佳寧主演《私藏浪漫》先婚後愛，甚至在辦公室談起隱婚戀，兩人組「家昱戶筱」CP，從觸碰吻、停車吻、甜蜜吻、告白吻、額頭吻、激情吻、脖領吻，一連7吻吻出圈，是今年暑假的黑馬陸劇。魏哲鳴透露從直播看自己所有吻戲片段，有種公開處刑的即視感。

▲《私藏浪漫》魏哲鳴、張佳寧穿回校服無違和。（圖／MyVideo提供）

▲《私藏浪漫》魏哲鳴從「霸總專業戶」轉「寵妻狂魔」。（圖／MyVideo提供）

魏哲鳴繼《賀先生的戀戀不忘》、《以愛為營》後再次飾演霸總，展現了他作為「霸總專業戶」的魅力，也因劇情轉變為「寵妻狂魔」。在劇中，他飾演的紀昱恒是一位年少時受到深刻打擊的高材生，在經歷過家庭變故後，與張佳寧飾演的涂筱檸重逢，並逐漸展開了一段隱秘的辦公室戀情。

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魏哲鳴的角色在劇中被形容為一位典型的「腦性男」，他不僅外表帥氣，穿著筆挺的西裝，還具備極高的工作能力和深情的一面。但他認為飾演角色並不是完美男人，而是一個接地氣的打工人，劇中經典台詞魏哲鳴對張佳寧喊話：「在銀行裡我是領導，在家裡你是領導。」讓劇迷充分感受男方對女方的寵溺，而劇裡張佳寧也在男方守護下心動回應：「原來在那麼久以前就有人喜歡我，珍惜著我。」

▲《私藏浪漫》魏哲鳴、張佳寧穿回校服無違和。（圖／MyVideo提供）

▲《私藏浪漫》魏哲鳴穿回校服無違和。（圖／MyVideo提供）

兩人在戲裡情感被形容是整部戲一直在偷偷摸摸的感覺，張佳寧接受陸媒受訪時自認自己是普女，不是哪種一看到就讓對方驚艷的女生，但魏哲鳴反誇她是自帶氛圍感的氣質型女孩，笑起來眼睛彎彎的，很親切；張佳寧直指男方就像漫畫走出來一樣，魏哲鳴補充兩人都是雙子座，擁有好默契，可以很快進入到工作狀態，都是小太陽照耀每一位人。

▲《私藏浪漫》魏哲鳴、張佳寧穿回校服無違和。（圖／MyVideo提供）

▲《私藏浪漫》張佳寧飾演魏哲鳴同學，雖然功課差卻相當正向。（圖／MyVideo提供）

一場兩人有些許酒意後，魏哲鳴被張佳寧在沙發上扯領帶撲倒的戲，被網友形容性張力爆棚，他透露這場扯領帶的動作主意來自對方，且要透過酒意把暗戀對方十年的情感噴發，害羞說拍攝時耳朵有點紅，包含女方把他的眼鏡取下來，指他五官位置的時候，「投入到當下的情緒裡面，就會有一種害羞的感覺。」張佳寧也補充，很多東西都是跟角色涂筱檸學的，所以自然的就會有喝多的動作，「當我們倆貼得很近的時候，耳朵就會發紅。」她也坦言自己拍甜寵沒什麼經驗，笑喊是自己的一份禮物。

▲《私藏浪漫》魏哲鳴、張佳寧穿回校服無違和。（圖／MyVideo提供）

▲《私藏浪漫》魏哲鳴直播看吻戲羞喊「公開處刑即視感」。（圖／MyVideo提供）

除了暑假黑馬劇《私藏浪漫》外，包含近期收視直逼20%的夯劇張娜拉《好搭檔》、金炳哲與尹世雅二搭演夫妻《完美的家族》、熱播台劇《Q18：量子預言》、《商魂》等都在MyVideo播出。

 

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私藏浪漫, 魏哲鳴, 張佳寧

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