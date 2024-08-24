吳鳳被轟滾回土耳其「淚吐心聲」！　來台18年：我是台灣人，很愛台灣

記者田暐瑋／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年在台灣結婚，2018年成功歸化成為中華民國國民，還是金鐘獎得主，日前雖捲入林郁婷性別爭議風波，但他仍表示相當愛台灣，近日分享在台灣18年的心聲，大喊：「我是台灣人，也很愛台灣。」讓大批網友相當感動。

吳鳳回憶初到台灣時，對於悶熱的氣候感到不適，但逐漸適應了這裡的生活，從美食到文化逐步融入，雖然學習新語言的過程中有過孤單和思鄉的時刻，「這些辛苦的日子當時讓我掉眼淚，其實也想過要不要回去？」但他堅持不懈地追求夢想，「台灣是我的夢想，我不會放棄！」他的堅持最終克服了所有困難，成就了今天的自己。

▲吳鳳。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

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在成長的過程中，吳鳳認為經歷困難是必要的學習經驗，他說：「人生不可能一直很順利，這些不順的日子才是給我們最大的學習經驗。」他認為，正是這些經歷塑造了他更自信、更有能力的自己，回首在台灣的18年，吳鳳感慨萬千，「18年在台灣！真的很不可思議！』

如今在台灣娶了老婆也生了女兒，吳鳳感謝台灣給予的快樂和機會，「我很真心感謝這塊土地18年給我的一切。我也很努力回饋社會，很努力幫台灣宣傳給國外。」最後更感性道：「2006 年來到台灣的那一位光頭當時的確是一個老外，但是我現在可以很有自信的喊：我是台灣人，也很愛台灣。」

▲吳鳳。（圖／翻攝自YouTube／吳鳳Rifat）

