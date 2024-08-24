峮峮「最後一場洲際」爆引退傳聞！淚眼大哭揭真相：這麼希望我退出嗎

記者潘慧中／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，一舉一動都備受關注。沒想到，她日前在貼文中寫下「我例行賽中的最後一次洲際」後，意外掀起引退傳聞，她24日只好浮出水面澄清了。

▲峮峮貼文裡的一句話掀起引退傳聞。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



峮峮在Instagram限時動態轉發賽場照，可以看到微微抿起嘴唇，似乎想藉此傳達無奈感受。她解釋當時只是少打了「今年」兩個字，間接打破引退謠傳。

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▲峮峮解釋當時只是少打「今年」兩個字。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



峮峮還附上淚眼大哭的表情符號反問：「為什麼要說成是我人生最後一場洲際例行呢？這麼希望我退出嗎？」再度強調自己尚未要從啦啦隊引退，這才讓粉絲鬆了口氣。

▲▼峮峮是中信兄弟啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



目前34歲的峮峮曾坦言，給自己啦啦隊的規劃是跳到35歲，目前已經凍10顆卵，但身邊還沒對象，忙碌工作時也無暇思考結婚問題，但確實家庭生活也是自己所憧憬的。經紀人當時則表示，「峮峮會做好目前所有的工作」，也期盼她會帶領新的學妹走向不一樣的舞台。