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女兒快出生⋯　《新西遊記》35歲製作人李周亨下班遇死劫「當場身亡」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝《新西遊記》於2015年起總共播出8季，總導演皆為羅䁐錫負責，但他招攬多名製作人為節目出一份力，帶給觀眾很多歡笑聲。怎料，參與過二、三季的35歲製作人李周亨（音譯，이주형）24日傳來死訊，他22日深夜下班後搭乘計程車返家，卻遇上連環車禍，他當場死亡，司機則被緊急送往附近醫院治療，死訊震撼韓網。

▲《新西遊記》35歲製作人下班遇死劫「當場身亡」。（圖／翻攝自製作公司IG、tvN）

▲《新西遊記》35歲製作人李周亨下班搭計程車竟遇死劫。（圖／翻攝自製作公司）

李周亨製作過多部綜藝節目，包含《新西遊記》2、3季、《三时三餐高敞篇》、《大逃出4》等知名實境秀，他22日深夜遇上死亡車禍，也是剛下班的路上準備回家，正當計程車準備從九龍四道路前往首爾世界盃競技場時，撞上停車的巴士，造成後方小客車追撞，他當場身亡，計程車司機則輕傷被送往醫院治療。

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令人不捨的是，剛新婚不久的李周亨即將在12月迎來女兒出生，且他7月才剛換新的製作公司，並參與Disney+的節目製作，前途一片看好，年僅35歲卻在下班路上遇劫。

▲▼ 女兒快要出生了⋯　《新西遊記》35歲製作人下班遇死劫「當場身亡」。（圖／翻攝自製作公司IG、tvN）

▲李周亨生前製作過《新西遊記》、《三时三餐高敞篇》。（圖／翻攝自tvN）

死訊傳開後，業界難過哀悼，《新西遊記》製作人羅PD與所有同事共同發聲：「只要是李周亨負責的事情，他都比任何人還負責任，是位直到最後都盡全力的努力後輩。」同事不捨他總是仔細的確認節目所需要的東西，節目發聲表示「很高興可以跟他一起製作《新西遊記》」。

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新西遊記, 李周亨

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