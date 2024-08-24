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羅蘭帶雷艾美進牛郎店開眼界　結果瑞瑪嘔吐有心結

記者葉文正／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，這次也是前往石垣島的首次模擬考，過程中有衝突有感人，另外雷艾美也親自到東京見證羅蘭集團的企業，在牛郎店中，最受歡迎的男公關一字排開迎接讓她受寵若驚，雷艾美也說出了他心中對男公關這行業的看法。
▲雷艾美(右)被羅蘭帶去男公關店。（圖／三立提供）

▲雷艾美(右)被羅蘭帶去男公關店。（圖／三立提供）
《上船了各位！》本週將首次跨島划行模擬，從宜蘭頭城烏石港划向龜山島，30公里短程訓練。而這次KID和胡宇威首次同船，在這一趟海上一起划行後，才更了解KID，為了擔心大家埋頭划行，或是上船睡覺，整個過程太安靜沒聲音很無聊，於是肩負起「精神領袖」角色，在海上完全沒休息。

▲雷艾美被羅蘭帶去男公關店。（圖／三立提供）

▲雷艾美被男公關列隊歡迎。（圖／三立提供）

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兩個男人因為同船而分享悄悄話，胡宇威之前有提過這次參加節目圓夢是為了小時候去世的摯友，而KID也表示曾和好友鬼哥最後一次出遊就是在龜山島，當時兩人開一台帆船，一點浪都沒有，一起看日出，沒想到竟是兩人最後的旅遊。
▲雷艾美被羅蘭帶去男公關店。（圖／三立提供）

▲雷艾美被羅蘭帶去男公關店，有點害羞。（圖／三立提供）
這次海上模擬，瑞瑪席丹因浪大搖晃而出現嘔吐暈船狀況，雷艾美跟她同船，也因為關心而多唸幾次，而造成瑞瑪的不快，「Rima跟我說她快吐了，我試圖想多說一點話緩和，有跟她說可能是因為那顆飯糰，但沒關係吐一吐就會好一點了之類的話想要安慰她。但因爲當時我們都剛認識不久沒那麼熟悉彼此，她當時可能需要的應該是安靜跟陪伴。」

瑞瑪事後訪問也說，她知道艾美都是好意，但雷艾美可能不了解她身體痛苦到什麼程度，而且她從來沒有坐過後座，後座的人很忙，要不斷地控制方向，他們其實都有注意方向，不需要一直被提醒。雷艾美開玩笑說：「如果是現在重新再上船一次，我可能會在上船之前就把她的飯糰給打掉，不過想也知道我應該也打不過她啦！」

羅蘭的牛郎店也呈現在觀眾面前，這次製作單位特別派雷艾美前去東京歡迎羅蘭的加入，羅蘭也親自帶她去自己的公關店，當時他旗下最後歡迎的男公關們一字排開迎接雷艾美的到來，讓她體驗被這麼多男人簇擁的感覺，每位男公關都使出渾身解數逗雷艾美開心，她表示外界對公關這行業看法比較極端，但她發現每位公關都表現出自己的誠意逗客人開心，真心去關心女生，也是一種本事。

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