胎尼「台灣很多火山孝子」！　親揭台AV衰敗背後內幕

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）今年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後與合作片商發生糾紛，使得赴日發展受阻。平時會在社群記錄生活的她，最近發文談論有關國產片商面臨資金短缺的問題，透露聽聞不少女優抱怨「台灣人都不花錢」，她直言不認同此說法，同時也表示，「台灣其實有非常多願意付錢的人，也就是那些免費仔口中的火山孝子。」

▲胎尼今年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

胎尼表示，在台灣打拼十年的時間，她認為台灣市場雖然小眾，但不代表台灣人不願意花錢。她以自身經驗為例，指出自己至今仍依賴95%的台灣支持者來維持生計，證明台灣消費者的潛力。胎尼指出，女優們之所以更傾向經營歐美市場，主要是因為全球人口基數的優勢，以及英語作為全球通用語言的便利性，這使女優們能更廣泛接觸到非中文使用者。

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▲胎尼表示不認為台灣人全都是免費仔。（圖／翻攝自Threads／tiny219__）

最後，胎尼坦言，如果自己有足夠的資源和餘裕，也會考慮進軍歐美市場。然而，她同時為華語地區的支持者發聲，強調亞洲市場的消費能力不容小覷，並以日本的成人產業為例，幽默地表示，日本作為成人娛樂的殿堂，充分證明亞洲市場的潛力和重要性，因此希望更多人能正視台灣市場，並相信華語地區的支持者同樣具備消費能力。