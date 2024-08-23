直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Highlight隊長尹斗俊剛於7月結束高雄團體演唱會，他短短1個月的時間再度返台，23日受邀出席微風信義時尚活動，穿著筆挺西裝帥氣現身。同場還有「奧運金牌」李洋，他剛與女友度假回國，難得在眾人面前放閃「我是挑夫」幫女友拿包包，引起全場羨慕聲，以及同場還有「拳擊金牌」林郁婷，場上星光熠熠，粉絲尖叫聲沒間斷過。

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▲尹斗俊看到很多粉絲表情驚訝。（圖／記者林敬旻攝）



尹斗俊親切用中文「大家好，我是尹斗俊」熱情打招呼，事前抵台的他，昨（22日）先品嚐了火鍋，「但是今天有拍攝，還要面對這麼多鏡頭，所以昨天有稍微克制一下，沒有吃太多。」他看到粉絲擠爆活動現場，數度露出驚訝表情，表示「希望下次有更多時間的話，想要逛逛走走。」熱愛吃美食的他，放話表示「要吃牛肉麵三碗」。

過去一直都是為演唱會來台，首度以個人身份出席活動的尹斗俊，數度害羞：「我第一次來台參加活動，覺得陌生又害羞，但也很開心。」不少粉絲為了他韓文，他謙虛表示：「我不覺得這是理所當然的事，很感謝大家，藉著這個機會說聲謝謝。」

▲李洋放閃「我是挑夫」，幫女友提包包。（圖／記者林敬旻攝）



▲林郁婷用拳頭隔空與粉絲互動。（圖／記者林敬旻攝）



場上還有「奧運金牌」李洋、林郁婷，李洋剛與女友旅遊返國，23日活動上放閃：「我們兩個都會逛街，平時出國我當挑夫幫忙拿東西。」搭擋王齊麟日本賽事止步16強，他表示「希望他們兩個可以打得更好，讓更多人看到羽球的魅力。」而林郁婷看到周遭熱情粉絲，她也貼心地用拳頭回隔空對方，互動很可愛。