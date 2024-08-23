記者張筱涵／綜合報導

韓團Roo'ra前成員高英旭（고영욱）日前開設個人YouTube頻道，第一支影片「Fresh」創下30萬觀看次數，不過僅18天就被刪除，今（23日）透過X（舊稱推特）表達心境，對於身為前科犯便遭受如此待遇是困惑且不平的。

▲高英旭因性侵未成年少女被判刑，2015年出獄。（圖／視覺中國CFP）



高英旭今天在X上表示，他的YouTube頻道在一夜之間被關閉，對此感到非常失落，進而質疑YouTube是否可以針對個別人士執行不存在的規定，並強調自己已經接受法律懲罰，理應有平等的權利，對這樣的處置感到不公，並向那些給予支持的訂閱者和觀眾表達感謝與歉意。

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▲高英旭發文。（圖／翻攝自X／goyoungwook）



同時，高英旭也感到相當遺憾，雖然只開了18天並不長，但已經感受到來自觀眾的滿滿愛意，這些支持很溫暖且永遠不會忘記。事實上，他過去總捲入3次性侵未成年少女案件（2010年12月、2012年3月、2012年12月），最後在第三次被告時被判有罪，有期徒刑2年6個月，並被要求佩戴電子腳鐐3年，公開個人資料5年，2015年出獄時曾說在服刑期間進行了深刻反省，並對於自己作為藝人引發的紛擾向公眾道歉。

▲高英旭8月5日開設YouTube頻道並上傳第一支影片。（圖／翻攝自X／goyoungwook）

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