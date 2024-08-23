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《大嘻哈》PiNkCHAiN襲國蛋臀「長文求情致歉」！　還原當下想法：我太白目了

記者張筱涵／綜合報導

曾參加《大嘻哈時代》的饒舌歌手PiNkCHAiN（粉紅鍊人）在山城音樂節時，伸手摸正在台上表演的饒舌歌手國蛋，對方嚴正表示「不舒服」且會採取法律行動。而他在22日時透過留言和Instagram限時動態發表道歉文：「我太白目了！對不起。」

▲國蛋演出時遭襲臀，下台後還被對方尾隨。（圖／翻攝國蛋IG）

▲PiNkCHAiN（紅圈）不只摸國蛋（左圖）屁股，還在對方下台後緊跟尾隨。（圖／翻攝國蛋IG）

PiNkCHAiN 22日截下自己的留言轉發到Instagram限時動態，強調「我真的很對不起國蛋」，提到當天內心很澎湃，看到台上連續多位好友的表演十分興奮又感動：「能在側台跟你一起唱，我覺得太爽太開心了，最後你在跟台下觀眾一一擊掌握手，我很期待你來側台跟我握手，但沒等到，所以突然想說要去捧一下你屁股。」

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最後，PiNkCHAiN直呼「我太白目了！對不起，還請你大人有大量，大人不記小人過，高抬貴手，原諒我，拜託你，真的對不起」。

▲▼國蛋　PiNkCHAiN。（圖／翻攝自Instagram／pinkchain）

▲PiNkCHAiN致歉。（圖／翻攝自Instagram／pinkchain）

不過，國蛋所屬的顏社在22日當晚也有發出律師聲明：「我們和國蛋已委請律師採取法律行動，希望這樣的事情不要再發生在任何人身上。謝謝各界與樂迷朋友的關心以及網友和主辦方的協助。希望這個場景能越來越好，大家都能在安心的環境下享受音樂。」

▲▼國蛋　PiNkCHAiN。（圖／翻攝自Instagram／kao_inc）

▲顏社律師聲明。（圖／翻攝自Instagram／kao_inc）

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