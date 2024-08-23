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獨家／去年才唱小巨蛋　黃明志巡演「15場突遭取消」慘賠破億！

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志「大飛機世界巡迴演唱會」去年4月1日風光從台北小巨蛋起跑，原本預計之後還要前往15個城市演出，沒想到卻傳出因不明原因，取消後續15場巡迴，損失無法估計，光票房金額恐破億元，等於才剛啟航就被迫停駛。

▲▼黃明志【大飛機世界巡迴演唱會】台北站。（圖／記者李毓康攝）

▲黃明志傳出因演唱會尺度過大，合作單位備受壓力，導致15場預定的演出全被取消。（圖／資料照／記者李毓康攝）

原本黃明志巡演除了台北，還預計唱到新加坡、澳門、曼谷、大阪、吉隆坡、亞庇、檳城以及高雄，接著還要到奧克蘭、巴黎、倫敦、多倫多、雪梨、墨爾本以及溫哥華，記者經過多方了解，疑似是黃明志小巨蛋的演唱會尺度過大，讓合作單位承受多方壓力；而黃明志曾在臉書發文透露，之前申請場地，有些地區看到是黃明志要來，就會被拖很久，甚至遲遲不肯批准，因此很感謝台灣永遠是最快、最容易申請過關的一站。

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被封為「鬼才」的黃明志屢屢創作出現象級歌曲，2021年發表〈玻璃心〉引起討論，2024創作〈龍的傳人〉歌詞內容更是大膽，與歌手「小熊为你」一起對唱，歌曲萬梗齊發，且一再挑戰尺度。他也曾公開表示，創作人將觀察到的事情表達在作品上，過程很辛苦，從一路被打壓、抹黑、攻擊、扭曲、通緝到多次被關，也從未放棄。這回傳出演唱會場次全取消，想必也讓粉絲期待能再一次等到他開唱的消息。

對此，記者詢問黃明志所屬經紀公司亞洲通文創，未能取得回應。

▲▼黃明志推出新歌。（圖／亞洲通文創提供）

▲黃明志的作品向來話題性十足。（圖／亞洲通文創提供）

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