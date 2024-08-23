大咖YouTuber穿網格透視女裝　「致敬小甜甜」尺度驚人

記者蔡琛儀／台北報導

那那大師將於10月12日在Zepp New Taipei舉行人生第二場個人演唱會，主題為「I’m A Slave 4 U, MUSIC 我是音樂奴隸 （為你）」，穿上一身白色網格透視裝、戴上一頭金色長假髮以此向美國流行天后布蘭妮致敬。那那大師表示，這將是一場充滿激情與回憶的演唱會，並期待觀眾來感受自己的Y2K時光。

▲那那大師演唱會主視覺造型頗亮眼。（圖／小鋼砲娛樂提供）

那那大師的演唱會歌單部分也在近日正式定案，他透露，關於這次演唱會真的有太多歌想要唱給大家聽，於是他列了將近40首歌，跟音樂總監一路討論，終於調整成有動感、有感性、有搞怪，絕對都能滿足大家，更重要的是，希望要把所有人的千禧年的回憶一起找回來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在演唱會準備期間，那那大師特地飛往歐洲旅遊，並親臨巴黎奧運比賽現場，見證「麟洋」奪下金牌的瞬間，並為台灣桌球男團的表現在場館大聲喝采。他表示，每個運動員來到奧運最高殿堂都非常厲害，能親眼看到他們享受比賽每一刻，都給他滿滿正能量，也更勇敢去追逐想要的歌唱夢想。





▲▼那那大師日前去巴黎奧運，又去朝聖克莉絲汀演唱會。（圖／小鋼砲娛樂提供）

此外，那那大師也特地飛去東京Summer Sonic音樂祭，只為了追偶像克莉絲汀，他開心表示，身為她的樂迷這麼多年，終於能在亞洲聽到她的歌聲，更直呼出道25年的她，簡直大回春，不僅有重回「瓶中精靈」的身形，歌唱表現也動感靈活，每首歌的表現都做到最好模樣，實在太讓他值得學習了。