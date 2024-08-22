李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

記者劉宛欣／綜合報導

藝人李易、六月（蔡君茹）結婚10多年，他日前卻突然在節目上表示「當初太快結婚…其實個性還沒磨合好」，引起熱烈討論，近日一直處於感性狀態的他，22日再度於Threads上發文「逝去的感情無須留戀」，引來網友關心「跟六月要好好的」，他也親自回覆「沒有不好啊」，強調是看到身邊有人為情所困而有感而發。

▲李易最近常發心靈雞湯文。（圖／翻攝自李易臉書）

藝人李易近日在Threads上發表了一則感性的貼文，內容探討了對於逝去感情的看法，貼文中提到「逝去的感情不需要再留戀」，即便再深的愛、再濃的情，若最後還是失去，可能是因為上天看到你的委屈，才讓這段緣份終止。他鼓勵大家相信未來會有更適合的人事物等待著，並提醒「不要試著想改變對方，不然傷的都會是自己。」

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▲李易認為不需要對逝去的感情有留戀。（圖／翻攝自Threads）

李易強調是對於身邊友人因情感困擾所表達的感受，對於面臨類似情境的朋友，提供了溫暖的建議。此前，他也在節目中直言「當初太快結婚…其實個性還沒磨合好」，頓時引起網友熱議，後來又於21日發文「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛」，一席話引發大批粉絲的共鳴，網友紛紛留言表示：「的確。」