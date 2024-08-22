鍾欣凌「撞臉棒球投手」對比照曝光！　本尊爆笑認證：怎麼那麼像

記者王靖淳／綜合報導

女星鍾欣凌今（22）日在臉書上分享了一張朋友傳給她的合成照，畫面中的表情竟意外撞臉和統一獅棒球隊投手胡智為。為此，鍾欣凌在看完照片後都爆笑認證：「怎麼可以那麼像啦！」，甚至開玩笑地稱胡智為是她的弟弟，打趣表示：「終於找到你了！」

▲鍾欣凌（圖左）撞臉統一胡智為。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣凌）

鍾欣凌秀出一張家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的劇照，透過照片可見到，她將眼睛睜大、嘴巴微張，表情充滿驚訝地看向一旁。至於統一獅棒球隊的投手胡智為，他也同樣瞪大雙眼，嘴巴微張，表情中透露出極度錯愕或驚訝的情緒，兩人不約而同在不同場合下的擺出相似的表情，照片曝光後，立即受到網友轉發討論。

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▲鍾欣凌被朋友的訊息逗樂。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣凌）

為此，鍾欣凌在文中透露，朋友在傳這張照片給她看時，自己直接笑翻，因為彼此的表情及神韻實在太神似，同時也在文末打趣附上「#統一胡智為」、「#讓我佔一下便宜喔」、「#網友太有才」以及「#一模一樣的表情」的標註記號，以表達對這張照片的喜愛和讚賞。貼文及照片在曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言認證表示「像」、「太逗趣」、「期待同台」。