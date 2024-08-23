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專訪／「欸你這週要幹嘛」拍片秘辛公開！Ariel嚴肅訓話惹哭弟　嘆創作者無奈

記者孟育民／專訪

百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」從2016年開始上傳旅遊影片，由姊姊Ariel、妹妹Shine和弟弟阿勳等人組成，成立頻道近8年累積超過4億點閱，在網路上擁有廣大粉絲。Ariel接受《ETtoday星光雲》專訪分享心路歷程，直在現在做創作者已沒那麼容易，而對於外界總貼上網紅很好賺錢的標籤，她則回應：「到一個程度之後絕對比上班族好賺，但大家沒看到前面要做多少事情，你花了很多時間成本、精神成本，然後很燒腦之後，還要堅持做到你期待的那天，起不起得來也不知道，但大家只看到起來之後你有多麽的好。」

▲▼網紅「誒這週你要幹嘛」Ariel專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Ariel接受《ETtoday星光雲》專訪，坦言向來小心翼翼走每一步，也曾經很在乎網友留言。（圖／記者湯興漢攝）

「不是人生的藍圖，但卻走到這裡。」Ariel表示原本只是個平凡的上班族，抱持著隨緣的心情記錄生活，一步一腳印經營頻道，如今已成為百萬YouTuber。回想起當上創作者的轉折人生，她形容很像奇幻旅程，從開始受到外界關注，到能收到從未想過的工作邀約，甚至經營電商成為一個老闆，她有感地說：「我跟原本工作重疊快2年才離職，那身份的轉變是階段性的，我比較保守，我當初要離職我媽媽還很擔心，覺得這個工作有穩嗎？但是我覺得已經進入職場5、6年，頂多失敗再回去職場，我也沒什麼好失去的。」

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▲▼網紅「誒這週你要幹嘛」Ariel專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Ariel經營電商，希望把業配的比例壓低，讓影片可以更純粹。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼網紅「誒這週你要幹嘛」Ariel專訪。（圖／記者湯興漢攝）

另外，三姊弟如今一起工作，在電商、飲料店、頻道各司其職，他們與其說是家人、同事，更是互相監督彼此的夥伴，被問到會有爭吵嗎？Ariel坦言難免還是會有：「這都不算爭執，會提醒對方在那個狀態缺失的那塊，有時後深陷其中會不自知，譬如說妹妹現在負責電商，電商初期真的比較難組織跟磨合，當時她覺得很模糊，我就放給她一段時間，有一天我就語重心長跟她說，『妳真的不喜歡放掉沒關係，賠錢我也沒關係，最主要妳要開心』。」在妹妹迷茫的時候，Ariel給予建議點醒她。

說到弟弟阿勳，Ariel爆料私下很愛哭，屬於愛逃避的類型，「不是吵架，但戳到痛處他會很難過，這就是家人比較敢戳他的那塊。」她直言在工作中算是討厭的主管，不容許任何閃失，她曾對阿勳嚴肅地說：「你在這段時間到底做了什麼？」後來阿勳離開會議後當場大哭，但Ariel認為不會影響彼此的感情，「我們自動會切換，今天要講工作就會認真講，但一下戲就會幹話每天飛，說不定他們對我怨言很深，但我會對事不對人。」

▲▼網紅「誒這週你要幹嘛」Ariel專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Ariel沒有租工作室，員工僅有幾個人。（圖／記者湯興漢攝）

Ariel至今都還自己剪片，看似出國玩樂的影片，其實成品都是血淚，影片所呈現的歡樂，背後的辛勞只有自己知道，「我出國一個禮拜，毛片有幾百隻，甚至一千隻，我還是會自己剪成15分鐘，我才會給剪輯師後製，因為我們的影片很吃我自己的意識，出去玩剪輯師沒有在旁邊，很難抓到我的節奏。我每天要不是在剪片就是在規劃出國，以及在出國的路上，旅遊很燒錢又很累，大家都說每個月一直在出國，但你每天七點起床， 十點、十一點回家，一個禮拜行程都滿的，你會覺得好好玩嗎？還不是純玩，還是要拍片。」她說出遊都是各付各的，因為都是單純想去旅遊，雖然偶爾會有贊助，心中充滿感恩，但還是感嘆：「沒有到很爽到不累，錢跟時間都很燒。」

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欸你這週要幹嘛, Ariel, Shine, 阿勳

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