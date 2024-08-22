二壘妹泳池解放比基尼！　「布料超薄包不住」羞喊：大家敲碗的來了

記者王靖淳／綜合報導

網紅二壘妹（江宛庭）在2017年「開球丟二壘」而走紅，日前推出數位寫真書的她，平時不吝嗇與粉絲分享生活，今（22）日就在IG大方秀出一系列身穿比基尼泡在泳池裡的辣照，同時也向粉絲喊話：「大家上次敲碗的比基尼江來了！」

▲二壘妹在IG分享辣照。（圖／翻攝自Instagram／jtw_03317）

照片中，二壘妹穿著一件亮黃色的比基尼，單薄的布料完全包不住她的好身材。二壘妹跪在泳池中，用一隻手支撐身體，另一隻手輕輕地放在腰間，整體姿態相當自信且自然。她的頭髮濕潤地披散在肩上，微微低頭且臉上帶著一抹淺笑，看起來非常甜美且有親和力。為此，她在文中向粉絲喊話：「還想看什麼小江，趕快留言讓我知道。」

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▲二壘妹平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／jtw_03317）

在其他照片中，二壘妹站在泳池中，將雙手高舉後在空中擺動，似乎正在享受水花四濺的樂趣。她的頭髮濕潤，隨意地垂在肩膀上，臉上露出燦爛的笑容，眼睛微閉，表情顯得相當開心又滿足。她在照片中的形象非常自然，呈現出一種輕鬆愉快的氛圍，整個畫面充滿夏日的輕盈感。貼文曝光後，吸引許多網友按讚且紛紛留言表示「滿分」、「我沒了」、「身材太好了吧」。