雷嘉汭吃貨「靠地瓜球」交到閨蜜！　殺青後「3男2女」去遊樂園玩

記者黃庠棻／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，曝光檔前預告「情感篇」，呈現「你是誰五人幫」詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱在戲裡無論是友情上的爭執，還是面對愛情的一知半解，都有著高中男孩女孩們最真摯的情誼互動。

▲《讓我看見你是誰》即將開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

預告中，不僅出現詹懷雲及時伸手拯救差點從椅子摔落的鄭宇恩，一句「我會接住妳」帥度爆表，也出現雷嘉汭崩潰哭喊「妳脾氣那麼差，除了我還有誰願意當妳的朋友？」揪心呈現好朋友之間難免吵架的矛盾心情。

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▲鄭宇恩跟詹懷雲在劇中有不少火花。（圖／CATCHPLAY+提供）

不過，戲外的五人其實因拍這部戲感情更好，除了一起上表演課變得更熟，還會相約工作結束後逛夜市，鄭宇恩更透露和雷嘉汭的共同話題之一是地瓜球，笑說「我們都超愛吃地瓜球！到哪個夜市都要買一包來嚐嚐」，甚至全劇殺青後，五人還曾一起約去遊樂園過節，好感情從戲裡延伸到戲外。

▲《讓我看見你是誰》即將開播。（圖／CATCHPLAY提供）



然而，憶及拍攝《讓我看見你是誰》第一場戲，就是五人在學校走廊上激烈爭執，雷嘉汭打趣說「我們在片場第一次見面就要吵架，角色都堅持自己沒有錯，大家都在為彼此著想，卻因意見分歧而吵架，雖然當下知道是演戲，但有一種吵完就覺得不想演了。」

▲《讓我看見你是誰》即將開播。（圖／CATCHPLAY提供）

金東昱笑說「當天我們五人真的吵得很激烈，但其實導演喊卡之後，我們三個男生都瞬間躲進小房間大笑。」詹懷雲更補充「雖然拍戲過程真的很辛苦，但反而因為這部戲，讓我們認識到這群好朋友，至今私底下都還會保持聯絡，我們都覺得這是最難得的。」