最會打「暴君」現身！沿用《魔女》世界觀　金宣虎、車勝元打造怪物

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+自從以原創韓劇《異能》成功拿下兩大獎百想藝術大賞、青龍系列大獎大賞獎後，韓劇製作規格拉高到另一層級。由導演朴勳政最新打造的影集《暴君》，是電影《魔女》世界觀的延續鉅作，多方人馬出動搶下超人基因新型藥物，最終結局卻出乎眾人意料之外，戰鬥場面精彩絕倫，還有多方勢力卯足全力的對峙戲，讓人看得腎上腺素爆棚！

▲《暴君》沿用電影《魔女》世界觀。（圖／Disney+提供）



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Disney+獨家影集《暴君》劇情講述由韓國政府研發的超人基因新型藥物可望改變全球局勢，並讓韓國一舉成為世界大國，這項研究被稱為「暴君計劃」。怎料，這份計畫被美國情報單位發現，要求他們交出實驗樣本，多方人馬開啟一場刺激追逐戰，沒想到，「超人基因」竟在因緣際會下落入殺手「蔡姿景」手上。

▲趙允秀被導演相中，高度讚賞她是最會打女星。（圖／Disney+提供）



女演員趙允秀所飾演的「蔡姿景」兇狠無比，比男人還會打，經過競爭激烈的試鏡後被導演朴勳政慧眼相中，朴勳政當年以電影《魔女》打造出「魔女」金多美，他在記者會上認證「趙允秀是目前看過最會打的人」，她的打戲身手不凡，在《暴君》裡無人能敵，動作俐落又到位，彷彿超人一般打不死，瘦弱的身軀卻有拳拳到肉的爆發力，觀眾看得很過癮。

▲▼車勝元與趙允秀上演精彩打戲。（圖／Disney+提供）



「蔡姿景」的身份在《暴君》裡是關鍵，最後成功取得超人基因，更有強大的抗藥性，成功制伏「暴君」兇殘的一面。金宣虎此次飾演「暴君計劃」的負責人，看似任職於國家機關，私下卻做了許多見不得光的勾當，是名副其實的雙面人角色，他與車勝元看起來是敵對關係，但其實並非敵人，兩人打造出完美怪物，為戲劇埋入「魔女」龐大的世界觀，令忠實鐵粉相當期待《魔女》接下來的電影續集。

事實上，《暴君》開拍時原為電影院線片，整體製作以電影規格進行，怎知演員表現太好，為了讓故事世界觀呈現完整，片商乾脆剪輯成「四部曲」的形式，一集等於一部電影，最後直接改在Disney+上線。

▲《暴君》導演為朴勳政執導。（圖／Disney+提供）



除了演員卡司亮眼，導演朴勳政更是大有來頭，以電影《闇黑新世界》打開知名度，接著《魔女》系列打造出韓影前所未有的故事設定與動作風格，可說是目前最具指標性的南韓動作片導演，而幕後更是找來《異能》的製作團隊，幕前、幕後都是「信看」保證。影集《暴君》全部4集已經在Disney+上線。