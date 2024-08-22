ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最會打「暴君」現身！沿用《魔女》世界觀　金宣虎、車勝元打造怪物

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+自從以原創韓劇《異能》成功拿下兩大獎百想藝術大賞、青龍系列大獎大賞獎後，韓劇製作規格拉高到另一層級。由導演朴勳政最新打造的影集《暴君》，是電影《魔女》世界觀的延續鉅作，多方人馬出動搶下超人基因新型藥物，最終結局卻出乎眾人意料之外，戰鬥場面精彩絕倫，還有多方勢力卯足全力的對峙戲，讓人看得腎上腺素爆棚！

▲▼最會打「暴君」現身！沿用《魔女》世界觀　金宣虎、車勝元打造怪物 。（圖／Disney+提供）

▲《暴君》沿用電影《魔女》世界觀。（圖／Disney+提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Disney+獨家影集《暴君》劇情講述由韓國政府研發的超人基因新型藥物可望改變全球局勢，並讓韓國一舉成為世界大國，這項研究被稱為「暴君計劃」。怎料，這份計畫被美國情報單位發現，要求他們交出實驗樣本，多方人馬開啟一場刺激追逐戰，沒想到，「超人基因」竟在因緣際會下落入殺手「蔡姿景」手上。

▲趙允秀被導演相中，高度讚賞她是最會打女星。（圖／Disney+提供）

▲趙允秀被導演相中，高度讚賞她是最會打女星。（圖／Disney+提供）

女演員趙允秀所飾演的「蔡姿景」兇狠無比，比男人還會打，經過競爭激烈的試鏡後被導演朴勳政慧眼相中，朴勳政當年以電影《魔女》打造出「魔女」金多美，他在記者會上認證「趙允秀是目前看過最會打的人」，她的打戲身手不凡，在《暴君》裡無人能敵，動作俐落又到位，彷彿超人一般打不死，瘦弱的身軀卻有拳拳到肉的爆發力，觀眾看得很過癮。

▲▼最會打「暴君」現身！沿用《魔女》世界觀　金宣虎、車勝元打造怪物 。（圖／Disney+提供）

▲▼車勝元與趙允秀上演精彩打戲。（圖／Disney+提供）

▲▼最會打「暴君」現身！沿用《魔女》世界觀　金宣虎、車勝元打造怪物 。（圖／Disney+提供）

「蔡姿景」的身份在《暴君》裡是關鍵，最後成功取得超人基因，更有強大的抗藥性，成功制伏「暴君」兇殘的一面。金宣虎此次飾演「暴君計劃」的負責人，看似任職於國家機關，私下卻做了許多見不得光的勾當，是名副其實的雙面人角色，他與車勝元看起來是敵對關係，但其實並非敵人，兩人打造出完美怪物，為戲劇埋入「魔女」龐大的世界觀，令忠實鐵粉相當期待《魔女》接下來的電影續集。

事實上，《暴君》開拍時原為電影院線片，整體製作以電影規格進行，怎知演員表現太好，為了讓故事世界觀呈現完整，片商乾脆剪輯成「四部曲」的形式，一集等於一部電影，最後直接改在Disney+上線。

▲▼最會打「暴君《魔女》世界觀　金宣虎、車勝元打造怪物 。（圖／Disney+提供）

▲《暴君》導演為朴勳政執導。（圖／Disney+提供）

除了演員卡司亮眼，導演朴勳政更是大有來頭，以電影《闇黑新世界》打開知名度，接著《魔女》系列打造出韓影前所未有的故事設定與動作風格，可說是目前最具指標性的南韓動作片導演，而幕後更是找來《異能》的製作團隊，幕前、幕後都是「信看」保證。影集《暴君》全部4集已經在Disney+上線。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄男深夜路邊「打手槍」　單車妹目擊驚喊：女孩小心

推薦閱讀

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

將被周星馳本人面試！采子突破萬人海選有望變「星女郎」

將被周星馳本人面試！采子突破萬人海選有望變「星女郎」

趙正平證實已經與空姐老婆登記結婚　努力做人期待老來得子

趙正平證實已經與空姐老婆登記結婚　努力做人期待老來得子

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

將被周星馳本人面試！采子突破萬人海選有望變「星女郎」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

暴君, 魔女, 趙允秀, 金宣虎, 車勝元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賈永婕接任101董事長　想找玄彬來看見台灣
  2. 台灣人最愛諧音哏！　《正港分局》連「統編都藏亮點」細節控發瘋
  3. 王淨為新人歌手專輯揭序！　兩人關係意外曝光
  4. 落日飛車才宣布合體HYUKOH　又官宣參戰火球祭「還有神秘嘉賓」
  5. 「萬人迷」男星扮6身分！《流浪吉普賽》3小時揭世紀秘密
  6. 《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理
  7. Elly赴美留學！小S低調陪愛女安頓「全面停工」　經紀人給答案
  8. 「重機女神」2歲愛女蛇行騎滑板車！　咪妃笑噴道歉：山道猴子跑出來
  9. 陳勢安花35小時飛到埃及古城　全程沒睡原因曝光
  10. 告五人入境溫哥華　雲安回覆海關一句話...全場笑翻

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366