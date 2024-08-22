記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，豪邁直爽的作風備受喜愛。然而，她近日身體似乎出了狀況，21日低調就醫並掛號神經內科，讓粉絲都相當擔心。

▲梁云菲21日頭痛欲裂。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲在Instagram限時動態PO出醫療處方箋，雖然沒有完整看到醫生所開的藥品名稱，但能清楚知道她掛號神經內科，「從來沒有這樣痛過，我直接原地裂開，這是甚麼30+以上女生會遇到的問題嗎？」

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▲▼梁云菲緊急掛號神經內科。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



事隔8小時，梁云菲更新動態並PO出一張正面照，濾鏡不只讓她的眼睛變更大，臉頰還加上一滴眼淚的圖案，並附上一段文字描述了PMS（經前症候群）對女生的影響，包括頭痛久了會產生極度憂鬱的現象。

▲梁云菲PO掉淚濾鏡照。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲坦言這是她第一次頭痛到頂不住，只好去掛神經內科，事後詢問男友「怎麼會突然這樣，我以前都沒有這樣」時，卻得到了「年紀大了吧」的答案，讓她瞬間無語。