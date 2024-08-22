孫綻認愛米可白「幸福肥5kg」　信義區公開撩妹…被問婚事回應了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人米可白日前與孫綻被爆出緋聞，雖然雙方都未正面認愛，但在社群不時會隔空放閃，有時曬出男友視角，有時男方也會霸氣留言宣示主權，甜蜜的互動仍成為大家關注焦點。對此，孫綻今（22）日出席「璀璨之星總決賽」，也首次在公開場合認愛。

▲孫綻出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

孫綻今（22）日出席「璀璨之星總決賽」，面對媒體首度回應與米可白的戀情，只見他露出一臉燦笑大方承認「戀愛ing」，小倆口已經穩定交往快要一年了，而他還透露因為「幸福肥」胖了5公斤，現正努力地在恢復身材。

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▲孫綻大方認愛米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

不僅如此，孫綻更笑容滿溢地揭露了與米可白相處的甜蜜事蹟，他表示有次兩人出門約會，在信義區的香榭大道逛街，剛好看到一群街頭藝人在表演，讓他突如其來閃過一個浪漫的念頭，悄悄溜到街頭藝人的身邊，開口詢問吉他是否可外借。

▲孫綻分享對米可白做出的浪漫之事。（圖／記者林敬旻攝）

接著，孫綻跟街頭藝人借了吉他之後，便在街頭自彈自唱了庾澄慶的《情非得已》跟米可白放閃，精彩的表演還吸引了許多民眾駐足，甚至被問說「是不是歌手」。而米可白接受他的高調示愛，反應則是害羞地露出傻笑，談及這段趣事他則露出驕傲的表情。

▲孫綻分享對米可白做出的浪漫之事。（圖／記者林敬旻攝）

此外，孫綻也被問到跟米可白的婚事，低調表示「有在朝那個方向走」，談到女方優點不時露出笑容，大讚「她是個善良又可愛的人，也總是處處替別人著想」，但被問到房事的時候則拿出信仰當作擋箭牌，說道「我們生下來就是罪人了」。