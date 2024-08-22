ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫綻認愛米可白「幸福肥5kg」　信義區公開撩妹…被問婚事回應了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人米可白日前與孫綻被爆出緋聞，雖然雙方都未正面認愛，但在社群不時會隔空放閃，有時曬出男友視角，有時男方也會霸氣留言宣示主權，甜蜜的互動仍成為大家關注焦點。對此，孫綻今（22）日出席「璀璨之星總決賽」，也首次在公開場合認愛。

▲孫綻出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫綻出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

孫綻今（22）日出席「璀璨之星總決賽」，面對媒體首度回應與米可白的戀情，只見他露出一臉燦笑大方承認「戀愛ing」，小倆口已經穩定交往快要一年了，而他還透露因為「幸福肥」胖了5公斤，現正努力地在恢復身材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米可白放閃孫綻。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲孫綻大方認愛米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

不僅如此，孫綻更笑容滿溢地揭露了與米可白相處的甜蜜事蹟，他表示有次兩人出門約會，在信義區的香榭大道逛街，剛好看到一群街頭藝人在表演，讓他突如其來閃過一個浪漫的念頭，悄悄溜到街頭藝人的身邊，開口詢問吉他是否可外借。

▲孫綻出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫綻分享對米可白做出的浪漫之事。（圖／記者林敬旻攝）

接著，孫綻跟街頭藝人借了吉他之後，便在街頭自彈自唱了庾澄慶的《情非得已》跟米可白放閃，精彩的表演還吸引了許多民眾駐足，甚至被問說「是不是歌手」。而米可白接受他的高調示愛，反應則是害羞地露出傻笑，談及這段趣事他則露出驕傲的表情。

▲孫綻出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫綻分享對米可白做出的浪漫之事。（圖／記者林敬旻攝）

此外，孫綻也被問到跟米可白的婚事，低調表示「有在朝那個方向走」，談到女方優點不時露出笑容，大讚「她是個善良又可愛的人，也總是處處替別人著想」，但被問到房事的時候則拿出信仰當作擋箭牌，說道「我們生下來就是罪人了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

推薦閱讀

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

趙正平證實已經與空姐老婆登記結婚　努力做人期待老來得子

趙正平證實已經與空姐老婆登記結婚　努力做人期待老來得子

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫綻, 米可白

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 康康主持《綜藝一級棒》蟬聯收視冠軍！　遭觀眾批「少講點話」無奈回應
  2. 水上對抗戰KID開場就惹哭夏蕾 峮峮耍小聰明喊：又沒規定
  3. Block B相隔2年再次合體！　7人齊聚「全為力挺隊長ZICO」
  4. 許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采
  5. 歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪
  6. 台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想
  7. 製造日期印「詳見包裝」不直接寫出！專業人士給答案 熊熊驚：原來如此
  8. 目黑蓮休養新劇延後一周播！　8月上旬被直擊大熱天拍外景
  9. 瑤瑤出國解放「泳衣布料太小件」！超兇上圍溢出一半 事業線被看光
  10. 「霍爾」現蹤大直！佳娜、祖雄影院約會　驚見「他」只披浴巾

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366