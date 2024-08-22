ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2NE1復出CL合影老楊真實心境「表情全露餡」　對比師弟團合照差很大

文／妞新聞

由CL（李彩麟）、BOM（朴春）、DARA（朴산다라）和Minzy（孔旻智）組成的傳奇韓國女團「2NE1」，自2009年5月17日以〈Fire〉出道，以〈I AM THE BEST〉、〈 MISSING YOU 〉、〈 I DON'T CARE〉、〈Falling in Love〉等神曲橫掃歌謠界，卻在成軍7年之時突宣布解散，成為KPOP歷史上最遺憾的一章。

2NE1 COME BACK HOME！

出道15週年演唱會開跑

[廣告]請繼續往下閱讀...

2022年的Coachella科切拉谷音樂藝術節後，無限期停止團體活動的2NE1，前陣子炸出驚喜震撼彈，YG娛樂創辦人「老楊」梁鉉錫親口發布4成員將合體舉辦出道15週年演唱會，消息一出讓全世界都沸騰啦！

原訂於10月5日、6日在首爾舉辦的「2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」巡迴演唱會第一站，開賣當天湧入超過40萬名粉絲搶票，一票難求的激烈戰況，讓官方火速加開一場，緊接著女王們也將在11月底、12月中飛往日本神戶、東京開唱，時隔10年6個月之久再次舉辦的單獨演唱會，讓全世界的Black Jack（粉絲名）都拼啦！

CL真實心境「表情全露餡」

溫度差對比照爆熱議

2NE1昔日被YG娛樂冷凍、捲入合約糾紛，不過先前不只傳出梁鉉錫與CL單獨會面的消息，2NE1也如實推動合體活動，在大眾以為關係破冰之時，近日隊長「CL」現身師弟團「TREASURE」演唱會擔綱嘉賓時的2張合影，卻意外引爆熱議。

▲CL與老闆梁鉉錫合照時擺出面癱酷臉。（圖／IG@idolissue）

照片中可以看到一身氣勢裝扮、戴著墨鏡的CL出現在後台，與老闆梁鉉錫合照時擺出面癱酷臉，似乎一點都笑不出來，另一張與TREASURE的合照卻是秒變臉「笑超燦爛」，溫度差超明顯的對比畫面讓網友紛紛秒懂表示：「一看就是用整身在抗拒」、「誰跟老楊拍照笑得出來？」、「好真實的表情」，還有網友注意到老楊的手緊緊摟著CL，紛紛大喊：「放開那個女孩！」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

活久見！2NE1全員合體「巡迴演唱會日期公開」！YG三大女團撞場網：DARA劇透

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

趙正平證實已經與空姐老婆登記結婚　努力做人期待老來得子

趙正平證實已經與空姐老婆登記結婚　努力做人期待老來得子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

最新／肯爺不來台灣「試聽會取消」　主辦回應：發生不可預期因素

網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

謝和弦辣妻「上空哺乳照」激美！產後胸部外側一大塊：媽媽才能體會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 2NE1, CL

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 康康主持《綜藝一級棒》蟬聯收視冠軍！　遭觀眾批「少講點話」無奈回應
  2. 水上對抗戰KID開場就惹哭夏蕾 峮峮耍小聰明喊：又沒規定
  3. Block B相隔2年再次合體！　7人齊聚「全為力挺隊長ZICO」
  4. 許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采
  5. 歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪
  6. 台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想
  7. 製造日期印「詳見包裝」不直接寫出！專業人士給答案 熊熊驚：原來如此
  8. 目黑蓮休養新劇延後一周播！　8月上旬被直擊大熱天拍外景
  9. 瑤瑤出國解放「泳衣布料太小件」！超兇上圍溢出一半 事業線被看光
  10. 「霍爾」現蹤大直！佳娜、祖雄影院約會　驚見「他」只披浴巾

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366