2NE1復出CL合影老楊真實心境「表情全露餡」　對比師弟團合照差很大

由CL(李彩麟)、BOM(朴春)、DARA(朴산다라)和Minzy(孔旻智)組成的傳奇韓國女團「2NE1」,自2009年5月17日以〈Fire〉出道,以〈I AM THE BEST〉、〈 MISSING YOU 〉、〈 I DON'T CARE〉、〈Falling in Love〉等神曲橫掃歌謠界,卻在成軍7年之時突宣布解散,成為KPOP歷史上最遺憾的一章。

2NE1 COME BACK HOME!

出道15週年演唱會開跑

2022年的Coachella科切拉谷音樂藝術節後,無限期停止團體活動的2NE1,前陣子炸出驚喜震撼彈,YG娛樂創辦人「老楊」梁鉉錫親口發布4成員將合體舉辦出道15週年演唱會,消息一出讓全世界都沸騰啦!

原訂於10月5日、6日在首爾舉辦的「2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」巡迴演唱會第一站,開賣當天湧入超過40萬名粉絲搶票,一票難求的激烈戰況,讓官方火速加開一場,緊接著女王們也將在11月底、12月中飛往日本神戶、東京開唱,時隔10年6個月之久再次舉辦的單獨演唱會,讓全世界的Black Jack(粉絲名)都拼啦!

CL真實心境「表情全露餡」

溫度差對比照爆熱議

2NE1昔日被YG娛樂冷凍、捲入合約糾紛,不過先前不只傳出梁鉉錫與CL單獨會面的消息,2NE1也如實推動合體活動,在大眾以為關係破冰之時,近日隊長「CL」現身師弟團「TREASURE」演唱會擔綱嘉賓時的2張合影,卻意外引爆熱議。

▲CL與老闆梁鉉錫合照時擺出面癱酷臉。(圖/IG@idolissue)

照片中可以看到一身氣勢裝扮、戴著墨鏡的CL出現在後台,與老闆梁鉉錫合照時擺出面癱酷臉,似乎一點都笑不出來,另一張與TREASURE的合照卻是秒變臉「笑超燦爛」,溫度差超明顯的對比畫面讓網友紛紛秒懂表示:「一看就是用整身在抗拒」、「誰跟老楊拍照笑得出來?」、「好真實的表情」,還有網友注意到老楊的手緊緊摟著CL,紛紛大喊:「放開那個女孩!」。

